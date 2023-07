Google Bard aterra a la UE... i parla en català

La intel·ligència artificial de Google ja està disponible a Catalunya. El gegant tecnològic ha desplegat aquest dijous per tota la UE el Google Bard, una eina que li fa la competència ali que és. El chatbot de l'empresa dees va anunciar el febrer passat i des de fa tres mesos estava disponible en un gran nombre de països com ara els Estats Units però cap de la UE. Des d'ara ja es pot fer servir a Catalunya, després d'adaptar-se a les regulacions europees de privacitat, i ho fa parlant en català, un dels 40 idiomes compatibles amb l'eina.Per fer servir Bard ennomés cal. A més de l'ampliació dels tres idiomes inicials als 40 compatibles actualment,ha actualitzat la seva IA amb cinc noves funcions. A partir d'araper fer cerques: si li adjuntes una imatge el Bard les analitzarà per treure'n resultats. Per ara només és compatible en anglès.A més, a partir d'ara: aquesta funció permet fer-lo servir per utilitats com ara la pronunciació d'una paraula en algun idioma, o per recitar-te les llistes de candidats al Congrés dels Diputats de lesEl bot també s'ha fet: Google ha polit l'arxiu de converses anteriors perquè sigui més intuïtiu localitzar-les i ha obert la possibilitat de compartir les converses amb amics, a través de la creació d'un enllaç, i d'exportar el codi per modificar-lo ambo eines similars.Funciona de manera similar a: es poden fer preguntes i, com a resultat, s'obtenen respostes detallades i redactades com si provinguessin d'un ésser humà. Aquest producte utilitza la tecnologia de conversa Languaje Model for Dialogue Applications (LaMDA), de Google. Segons documents interns a què ha tingut accés la CNBC, la companyia ha demanat que es "prioritzi el treball com a resposta a".

