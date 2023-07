Fracassen les negociacions a Ripoll

Alternativa d'esquerres al Consell Comarcal

Junts qualifica el paper d'ERC de "xantatge vergonyós"

Fa setmanes que era una possibilitat ben viva i ara és una realitat., ERC ha optat finalment perper governar conjuntament el Consell Comarcal del Ripollès. Els republicans, que són la força amb més consellers, finalment optaran per una entesa amb PSC i CUP, que també suma majoria absoluta. L'acord, a l'espera de ser ratificat per les bases de les formacions, s'oficialitzarà aquest cap de setmana.Laes partirà molt probablement en dues meitats., alcalde de Llanars, serà president els dos primers anys ipodrien ser-ho la resta del mandat, segons han confirmat fonts dels republicans., després de setmanes mantenint que el pacte era ferm, aquest divendres ha assumit el trencament de l'entesa. En un comunicat, ha qualificat la postura dels republicans de "xantatge" i ha anunciat que, finalment, presentarà la seva pròpia candidata, la regidora ripollesaLa investidura fallida a Ripoll va ser un abans i un després. ERC, PSC i CUP van actuar com un bloc i van votar la candidata republicana. Finalment, els tres regidors juntaires van optar per la seva cap de llista,, fet que va facilitar que Sílvia Orriols esdevingués alcaldessa.Aquella situació va provocar que des de les bases d'ERC, especialment a Ripoll, es posés en dubte l'acord anunciat feia uns dies entre republicans i Junts per governar el Consell Comarcal. Tanmateix, la possibilitat de pactar un full de ruta que marqués comde l'Ajuntament de Ripoll va fer que, almenys oficialment, es mantingués l'entesa.Tres setmanes després la situació a Ripoll. Aquest dilluns es va produir una reunió amb representants de Junts, ERC, PSC i la CUP on es va buscar establir un full de ruta que acabés d'aquí a uns mesos amb una moció de censura contra Aliança Catalana. Tot i que les diverses parts van acceptar flexibilitzar les posicions de partida, fonts consultades per aquest mitjà assenyalen que elcontinuava sent l'escull insalvable. Els cupaires, de fet, havien demanat als dos partits que aprofitessin la negociació al Consell per arribar a un acord Sense possibilitat d'un acord a Ripoll, els republicans van anunciar a Junts que buscarien, ja que sempre havien condicionat una solució global a les dues institucions. En aquest sentit, han optat per reproduir l'acord tripartit que ja havien arribat a la capital, amb la diferència que al Consell els permet arribar a laCal recordar que els republicans tenen, per. ERC, a banda d'Albrich i Rosell, tindrà Judit Cornellà, Dèlia Duran, Lluc Sanz i Chantal Pérez com a representants. El PSC Xevi Guitart, Xevi Capdevila i Enric Pérez mentre que Àlex Medrano serà l'únic conseller dels cupaires. A més, també tenen representació Junts (5), Aliança Catalana (2), MES (1) i els Independents pel Ripollès (1).Junts ha confirmat aquest divendres que el pacte està mort. "No compartim que una vegada tancat un pacte es vagi modificant en funció delsen concret en detriment del conjunt de la comarca", han assegurat.En aquest sentit, han qualificat de, pel fet de condicionar el Consell Comarcal a l'alcaldia de Ripoll. "Ja vam advertir en el seu dia que defugiríem dels xantatges, que creiem que la política es basa en la confiança i que farem una oposició constructiva i diligent tant a l’Ajuntament de Ripoll com al Consell Comarcal del Ripollès", han assegurat.Des dels republicans, recorden que totes les parts tenien clares des del principi que ambdues institucions estaven relacionades. Tot i això, mantenen oberta la porta a Junts per tal queal govern comarcal.

