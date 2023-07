Denuncien Microsoft per manipular els resultats del ChatGPT

L'(OCU) denuncia Microsoft per pràctica comercial deslleial enL'OCU ha pogut comprovar que les respostes donades a través del xat de Bing són enganyoses per al consumidor.durant el mes de maig per oferir una experiència de recerca. Amb aquesta novetat, ChatGPT va poder començar a respondre basant-se en les dades que trobava en temps real a internet i incloent-hi cites i referències a aquestes dades.La investigació de l'ha comprovat que Bing Chat no és coherent amb les seves respostes, ja quede la resposta i, d'aquesta manera, porta a l'Detallen que aquest, lògicament, pensarà que la fotografia del producte correspon al text suggerit.L'afegeix que el consumidor és destinatari d'informació errònia, capaç d'influir en el seudels consells proporcionats per Bing Chat, sense que se'ls adverteixi de cap manera que aquest resultat podria no ser totalment veraç i que en tot cas hauria de ser verificat amb la font oficial.L'organitzador de consumidors ha comunicat el següent missatge:

