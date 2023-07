Els vots de Vox fan president Mazón: l'anticatalanisme governa el País Valencià

Eltorna al poder alde la mà dei, després de l'episodi de Borriana , tot fa pensar que la nova etapa estarà marcada per l'anticatalanisme. Així ho fa pensar el discurs d'investidura del nou president popular,, que ha estat àmpliament ovacionat per les formacions de dreta i extrema dreta quan ha anunciat que retirarà les subvencions a "qui imposi els". "S'ha acabat, per justícia i perquè tenim personalitat pròpia: som espanyols i valencians", ha assegurat.El pacte de govern entre els dos partits ja preveia una guerra total contra el català, en paral·lel a la que també es veu a venir a lesi que ha començat amb l'eliminació del requisit del català per treballar a la sanitat . En l'acord programàtic Mazón obviava fer referència a mesures específiques contra el català, però ell mateix ja havia avançat els primers passos per revertir les polítiques de l'executiu deper blindar la llengua catalana.En aquest sentit, Mazón ja havia avançat l'eliminació de l', la supressió de la figura delsque vetllen per incrementar l'ensenyament del català a les escoles, i que deixaria sense aplicació qualsevol política que incentivi la igualtat lingüística entre el valencià i el castellà. Pel que fa a l'educació, també assegura que "traurà la ideologia de les aules dels nostres fills".En aquesta línia, el nou president popular ha anunciat aquest dijous una nova llei de senyes d'identitat que, sense entrar en detalls, recorda a una norma aprovada pel mateix PP el 2015 i que va ser derogada pel, el govern deque va ocupar lafins a les eleccions del. Així doncs, Mazón demostra sense complexos que vol recuperar les polítiques contra el català aplicades per altres presidents populars, comAllà on Mazón ha intentat fer més equilibris és en la. Si bé va ometre fer-ne menció a l'acord amb l'extrema dreta, en el discurs d'investidura ha explicat que inclourà la violència contra les dones i la igualtat en una vicepresidència. Però clar, també cal tenir contents a Vox, i per això ha assegurat que també condemna "qualsevol mena de violència en l'àmbit laboral, masclista, intrafamiliar, de gènere o d'identitat sexual". Eufemismes per no parlar de manera clara i equilibrisme per governar els quatre pròxims anys al País Valencià.

