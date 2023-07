El CIS torna a situar el PSOE lleugerament per davant del PP i amb la majoria a tocar

Eldel 23 de juliol. Així ho assenyala el baròmetre de juliol del, publicat aquest dijous i que apunta que, de celebrar-se ara les eleccions estatals, la distància entre socialistes i els populars seria mínima, de prop d'un punt i mig, pràcticament en. Tot i això, el PSOE se situaria aquest cop lleugerament al capdavant, al contrari del que apuntava el baròmetre preelectoral del mateix organisme, fa una setmana En concret, l'enquesta indica que el PSOE aconseguiria un 31% dels vots (tres més que el 2019), mentre que el PP fregaria el 30% (quasi nou punts més que en els anteriors comicis). Per darrere,, amb el 16% dels suports, superant amb claredat a, amb el 12%. En termes de blocs, els socialistes i els seus aliats estatals d'esquerres van empatar en els darrers comicis amb la dreta espanyola, però ara els primers superarien els segons per prop de cinc punts.Pel que fa a les, el CIS repeteix l'escenari que dibuixava en el baròmetre preelectoral, i és queaconseguits el 2019. D'aquesta maneracauria d'un 3,6% dels vots a tot l'Estat a un 1,7%,passaria del 2,2% assolit a les anteriors eleccions a un 1,1% i labaixaria de l'1% al 0,6%. En tot cas, les dades relatives als partits catalans són aproximades, pel baix nombre d'enquestes que s'hi fan. El treball de camp es va fer, amb 4.166 entrevistes.Quant a les preferències per a president,és clarament el més citat (28%), seguit d'(21%) i(12%). El candidat socialista, però, empata amb la de Sumar en una valoració de l'1, al 10, amb un 4,8, superant el cap de llista del PP (4,5) i encara més el de Vox,(2,8). Díaz, com a ministra, també és de les poques que aprova (5,2), junt amb(5,5) i(5,4), mentre que les pitjor valorades són les dirigents de Podem(amb un 3,6, les dues).

