La teoria de la tupinada del vot per correu uneix Sumar i el PP

Feijóo alimenta, sin pruebas, la conspiración sobre el voto por correo: "Pido a los carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos antes de que venza el plazo" https://t.co/MpnNkUFHM7 pic.twitter.com/gzsZc00NOE — Cadena SER (@La_SER) July 12, 2023

🗣️ Lo que dice Feijóo sobre Correos es muy grave. Y lo digo porque soy gallega y sé que quien tiene un problema en manipulación de votos, en sacas de votos, en 'carretaxe' de votos, se llama Partido Popular.



📺 @Yolanda_Diaz_ en @EspejoPublico. #CaféYolandaDíaz pic.twitter.com/5T7fouQmM4 — Izquierda Unida🔻 (@IzquierdaUnida) July 13, 2023

El segon article de la sèrie "El vot de la tele" es titula " El PP imita a Trump ". Un nom que feia referència a l’dels populars contranegant-se a anar als debats a dos i quatre que els havien proposat per “manca d’imparcialitat” dels seus responsables. Una decisió que recordava massa a la seguida peren contra de la CNN i la NBC.Lluny d’apaivagar aquesta campanya, el candidat del PP ha fet un pas més enllà, alimentant la teoria conspirativa sobre una. “Això s’està començant a empastifar massa”, ha sentenciat Jordi Basté des dels micròfons de RAC1.Unes acusacions de tupinada quedurant una entrevista amb Àngels Barceló a la SER. "Això obeeix una campanya que té per objecte embarrar el debat polític, crear desafecció perquè no vagin a votar o es desconfiï del procés electoral. I", ha assegurat el candidat socialista.A la mateixa hora, lai ministra de Treball,, en lloc de "sumar-se" a lesdel seu soci de govern, encara ha afegita l'Espejo público de Susanna Griso: ". Jo soc gallega i qui té un problema amb els vots és el PP", ha espetat. "Són experts en manipular saques de vots i portar-ne de l'exterior amb autèntics fraus. Jo he interposat una denúncia a la meva comunitat, a Lugo, perquè votaven persones amb discapacitats, amb certificats de no poder votar. I això es diu Partit Popular. Per tant,", ha denunciat a Antena 3.Paradoxalment al que havíem viscut els darrers dies, elde Telecinco, que ara condueix Joaquín Prat perquè Ana Rosa s’ha agafat uns dies de descans,. “Ho haig de dir perquè tinc la sensació que n'hi ha alguns que no se n’acaben de fiar del vot per correu, i la meva experiència no pot ser millor”, ha assegurat el presentador., però no només perquè el seu substitut, sinó perquè aquest dimecres Griso li va fer el sorpasso en

