El futur és internet, amb minúscula

, una obra que només conté les paraules més corrents: 39.300 mots seleccionats entre els més de 70.000 del DIEC2. L'objectiu és que es converteixi en una eina de consulta pràctica. Volen que sigui especialment útil per a escriptors, periodistes, professors i estudiants de la llengua. I què marca la diferència? Que incorpora la conjugació de tots els verbs que recull i, el més valuós, té informació d'ús sobre morfologia, sintaxi i variació dialectal o funcional.hi diu: “L’infinitiu tindre és predominant en valencià i a la resta del domini pertany al registre informal; en registre informal, la forma de l’imperatiu tingues pot prescindir de la s final quan va seguida d’un pronom enclític, tingue’l en comptes de tingues-lo.” Si hi busques mar , hi diu: “El femení és usat sobretot en zones costaneres; a la resta del domini lingüístic, s’usa el masculí i el femení correspon al llenguatge literari.” Si hi cerques espill , hi diu: “En català occidental; a la resta del domini lingüístic, només en llenguatge literari.” Fins i tot, amb discreció i per mitjà d’un exemple, el bavós és "Persona, animal que baveja": Seia al costat d’un vell bavós. Bé, es podria haver definit més explícitament aquest ús de bavós masculí, però no els atabalem més del compte, ja han fet un pas pel que fa a l’ús.Ai, tots esperàvem amb candeletes el petit canvi, ni que sigui indirectament per mitjà de la definició, però no... Internauta es defineix com a "usuari de la xarxa informàtica Internet". Internet amb majúscula, com si encara es conservés l’ús del nom propi. Tampoc no hi diu res del sinònim cibernauta (pobre Cibernauta Joan, el d’Antònia Font), però es pot justificar perquè els especialistes de l’àmbit sempre han preferit l’ús d’internauta, probablement per bandejar l'ús abusiu del prefix ciber-.: “Essencials” à no hi surt internet”. Aquí el que clama al cel és que encara es conservi Internet com a nom propi i que no tingui entrada al diccionari normatiu com a mot d’ús comú. Si realment vol ser una eina de consulta pràctica, això és una badada grossa. Esclar, aquest diccionari essencial recull les entrades del DIEC2 i l’IEC, després de molts anys, no baixa del burro pel que fa a la qüestió de la majúscula d’internet. I la bola es va fent grossa i realment t’adones que els membres de la Secció Filològica han tingut marro amb aquesta qüestió, perquè el TERMCAT té el terme internet , amb minúscula. És un terme que forma part de la Neoloteca, que registra els termes aprovats pel Consell Supervisor del TERMCAT, i alguns membres del Consell Supervisor del TERMCAT també formen part de la Secció Filològica de l’IEC, embolica que fa fort! Grans merders, a Palau.pot anar amb minúscula perquè s’interpreta com un mitjà de comunicació més, anàleg a d’altres com ara la televisió, el telèfon o la ràdio? La fitxa de la Neoloteca del TERMCAT encara ha de fer l’aclariment següent: “S'escriu amb majúscula inicial (Internet) si es vol remarcar el seu caràcter de referent únic i es considera un nom propi”. Qui ho considera nom propi avui dia? Ben poca gent, per no dir ningú! De debò que, per culpa d’un acte de tossuderia, hem de quedar-nos sense internet al diccionari?la majoria de diccionaris d’anglès, llibres d’estil i mitjans de comunicació hi mantenen la majúscula. El 2016 el llibre d'estil de l'agència Associated Press, tota una referència als EUA, es va sumar a la tendència actual i deixa d'escriure internet amb majúscula inicial. El diccionari Merriam-Webster l’entra amb majúscula, però actualment obre la porta a la minúscula amb una nota molt aclaridora sobre els usos.Per sort, tenim obres de referència com el TERMCAT, l’Ésadir o el GDLC en línia que ja ho inclouen en minúscula. Com es ven la modernor d’eina de consulta pràctica, que pot ser útil per als estudiants de llengua, si per una rabieta interna encara no s’hi inclou internet? Joves i internet, HOLA?? Cal baixar del Planeta Piruleta. Crec que no trigaran gaire a introduir internet, potser un any més.

