La CUP no ha denunciat l'estelada de l'Ajuntament de Ripoll, ho ha fet Impulso Ciudadano

Pel que sembla la CUP ha denunciat l'estelada de l'Ajuntament de Ripoll a la Junta electoral, volien fer caure a Sílvia Orriols en la trampa de Torra i que l'inhabilitessin, per sort és més llesta que ells.😁 pic.twitter.com/mNg8l4fhHS — Bruni (@BrunissenCat) July 10, 2023

S’ha viralitzat perun missatge que afirma que “laha denunciat l’estelada de l’a la Junta Electoral” per “fer caure aen la trampa de Quim Torra i que l’inhabilitessin”. És fals. La denúncia a la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà no la va posar la CUP, si no, una associació que s’autodefineix com a “constitucionalista” i que denuncia la immersió lingüística. Així consta a la resolució de la Junta Electoral, a la qual ha tingut accés Verificat, i segons assegura la mateixa organització a través d’un tuit. Orriols va retirar l’estelada que penjava de l’Ajuntament després de la resolució de la Junta Electoral de Zona del 4 de juliol, que l’obligava a fer-ho. Així ho han informat diversos mitjans i ha confirmat Orriols. La Junta Electoral considera que “” o altres símbols “que permetin la identificació” dels poders públics “amb alguna de les candidatures concurrents a les eleccions” han de ser retirats dels edificis públics.Impulso Ciudadano ja va posar “més de 200davant les Juntes Electorals” per “simbologia partidista en període electoral en” durant la campanya de les eleccions municipals del 28 de maig, segons informa la seva pàgina web. Concretament, van denunciari altresTot i que la Junta Electoral de Zona no ha fet pública lacontra l’Ajuntament de Ripoll, el departament de premsa de la CUP i Impulso Ciudadano l’han fet arribar a Verificat. Hem pogut comprovar la seva veracitat a través de la, que indica que el document no s’ha modificat d'ençà que va ser firmat per la secretaria de la Junta Electoral.Aquest article forma part dels continguts difosos per Comprobado.es , una aliança de verificadors i mitjans per lluitar contra la desinformació sobre les eleccions espanyoles del 23 de juliol.

