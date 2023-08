Queda sense efecte la limitació de 30 km/h als entorns escolars, a partir de l'1 d'agost

La reducció de sinistralitat i protegir les escoles, arguments del límit dels 30km/h

L'fa marxa enrere amb el límit de 30km/h als entorns escolars durant l'horari no lectiu., les vies dels entorns escolars augmentaran la velocitat permesa fins als, també a les que tenen un radar incorporat. Per tant, elssituats a prop dels centres educatius nomésels vehicles que superin els 50 km/h, lapermesa en aquestes vies., la reducció als 30km/h es mantindràLa mesura afecta 33 entorns de cercles escolars i es va posar per primer cop sobre la taula el març, ja en la línia de recuperar el límit dels 50km/h quan les escoles estiguin tancades, com Jaume Collboni va prometre que faria durant la campanya electoral.Els radars als entorns escolars van entrar en. Mig any després,, després que el mes de març l'Ajuntament de Barcelona demanés fer un informe jurídic per avaluar la possibilitat de passar de 30 km/h a 50 km/h el límit de velocitat en alguns entorns escolars. Finalment, la flexibilització ha estat menor i el límit també serà operatiu fora de l'horari lectiu de dilluns a dissabte.La mesura no només afecta els radars, sinó que es modificarà la senyalització del trànsit de la vintena de radars modificats. La tardor passada lva posar en marxa 17 nous radars a la ciutat,i els altres cinc en punts negres de la xarxa viària urbana. Les sancions als conductors que sobrepassen els 30 km/h es van començar a imposar el mes de gener passat. Mig any després, el relleu al consistori ha acabat per frenar-ne l'ús en les zones escolars durant les nits, els diumenges i els dies festius.Ja fa més de dos anys que tots els carrers de l'Estat amb una sola via per sentit tenen una velocitat màxima de 30 km/h. Que la DGT passés dels 50 als 30 va ser amb un motiu molt clar: la seguretat viària. “Una persona atropellada a 50 km/h té una probabilitat molt alta de morir. És indiscutible”, assegurava Màrius Navazo, geògraf i expert en planificació urbana, a Nació el gener passat Els experts sostenen que la reducció de la sinistralitat no és lineal, sinó exponencial. Tot i la disparitat dels estudis publicats, una de les xifres més acceptades és la que situa un 85% de probabilitat de defunció a 60 km/h i només un 10% a 20 km/h.D'altra banda, la flexibilització va ser un primer pas per dotar de més qualitat de vida les escoles. Més enllà de què siguin un espai segur, des de l'AFA denuncien que la reducció dels 30km hora també tenia impacte en aspectes com la reducció de la contaminació i sobretot de soroll. “La contaminació acústica afecta a gran part dels centres escolars. Amb la pandèmia hi havia aules on era impossible fer classe amb les finestres obertes”, denunciava el portaveu de la plataforma a Nació a principis d'any.En paral·lel a la flexibilització de la velocitat màxima permesa en aquests trams, aquest mes de juliolque estaran situats a l’interior de la ciutat. Són radars que informen el conductor de la velocitat a la qual circula però no sanciona. Els nous aparells es posen per conscienciar de la importància de respectar els límits de velocitat i recollir dades per analitzar el grau de compliment de la normativa.