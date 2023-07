Aquestes són les carreres universitàries que demanen notes de tall més altes

Física i Matemàtiques

Aquest dijous s'han conegut lesi ja se sap quines són les carreres que demanen més nota per poder-hi entrar.que imparteix la(UAB), amb un, ha estat enguany la nota de tall més alta en les universitats públiques catalanes i la Universitat de Vic-Central de Catalunya (Uvic-*UCC).La segona titulació amb una nota més alta és el grau doble també de(UB), amb unEl tercer grau universitari que requereix la nota de tall més alta és el doble grau de, amb unTant aquest grau com els dos de Física i Matemàtiques de la UAB ofereixenDesprés d'aquests se situen carreres que ofereixen més de 40 places, amb; Medicina a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb un; Matemàtiques de la UPC, amb unde la UB, amb un; Medicina al Campus Bellvitge de la UB, amb un; Medicina al campus de Reus (Tarragona) de la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb un; i Medicina de la UAB, amb unAvui dijous 13 de juliol ja es poden conèixer les notes de tall per accedir a la universitat.

