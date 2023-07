​Hi ha més plàstic a Sau que en les grans zones d'acumulació oceànica

Una vuitantena d'investigadors

Lai microplàstics és absolutament generalitzada. Un nou estudi, amb participació del publicat a la prestigiosa revista Nature , demostra que lesi embassaments d'aigua dolça que no pas en les denominades. Entre les zones on s'ha pogut constatar aquest preocupant fet hi ha el pantà de Sau , una de les principals fonts d'abastament de la regió metropolitana de Barcelona.“Els llacs són, ja que s'hi acaben acumulant els residus plàstics que es dispersen a través de diverses fonts com l'atmosfera. A més, una vegada hi arriben, els llacs poden retenir, modificar i transportar aquests materials fins als oceans”, assenyala l'investigador, de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA)­.Els volums elevats de contaminació s'han localitzat encom el Maggiore (Itàlia) i el Lugano (Suïssa i Itàlia), però també el Neagh –la massa d'aigua més gran d'Irlanda del Nord-, el Tahohe (EUA) i l'embassament de Sau. Segons els investigadors, és el pantà català un dels que comparativamentMoltes d'aquestes masses d'aigua són claus per l', serveis ecosistèmics i un recurs econòmic, amb activitats turístiques i creativament. “La rellevància d'aquests resultats radica en el fet que suposen un impacte per la qualitat de l'aigua potable, però també suposen efectes nocius per alsi el funcionament dels ecosistemes”, explica, de la Universitat de Milà-Bicocca i líder de l'equip d'investigació.L'estudi és de gran abast com demostra que s'hagi publicat en unacom és Nature. Liderats per Nava, ha comptat amb la participació d'una vuitantena d'investigadors, entre els quals equips del Museu Nacional de Ciències Naturals i de l'IDAEA –amb seu a-, ambdós del CSIC.Aquest ampli equip ha pogut prendre mostres d'aigua superficial, utilitzant xarxes de plàncton, dedei sis continents, una diversitat que ha permès representar les diferents condicions ambientals. “Una vegada recollides, els equips han enviat les mostres a la universitat de Milà-Bicocca on, amb tecnologies de microespectroscòpia Raman, es va poder analitzar amb molta precisió la composició dels microplàstics”, explica, investigador del MNCN-CISC. En aquest sentit, es va trobar sobretot. “La densitat de població, la urbanització, la mida de la conca i els temps de retenció expliquen la vulnerabilitat a la contaminació per plàstics”, afegeix el científic.Un altre estudi, en aquest cas encapçalat pel Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), fa uns mesos va assenyalar com també el Pirineu patia la contaminació de microplàstics . Un impacte no només en poblacions com Setcases, a la capçalera d'un riu, sinó també enon no arriba el turisme.

