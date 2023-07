Buch assegura que el nomenament d'Escolà com a assessor «no té res a veure» amb l'escorta de Puigdemont

Buch va presentar la dimissió a Torra tres vegades

El judici per l'arriba al final, i ho fa en plena campanya electoral per les eleccions del 23 de juliol. Els dos acusats,, han declarat aquest dijous davant a l'en el judici que ha de determinar si l'exconseller d'Interior va contractar el sergent dels Mossos com a assessor mentre feia tasques de protecció del president a l'exili. Les primeres sessions del judici, amb els testimonis i la prova pericial, no han servit al fiscal per acreditar el delicte, més enllà dels indicis o les sospites que es desprenen de l'escrit d'acusació. Buch i Escolà han refutat els arguments de lai han negat que el càrrec d'assessor del conseller fos la manera perquè el sergent cobrés un sou per la feina d'escorta. "El nomenament d'Escolà com a assessor, en cap cas", ha deixat clar Buch. Al seu torn, Escolà també ha dit que no va fer d'escorta de Puigdemont. "Ni m'ho van demanar, ni ho podia fer", ha dit.L'exconseller Buch, que ha respost les preguntes de totes les parts, ha assegurat que l'expresident no li va demanar mai que s'activés el seu servei d'escortes. Ha remarcat, a preguntes del fiscal, que Puigdemont té dret a les seves prerrogatives com a expresident, entre les quals hi ha la de seguretat, que continua sense complir-se. Buch, que en alguna ocasió ha donat més informació de la que li demanava el fiscal, ha assegurat que coneixia Escolà abans de nomenar-lo, però no havien mantingut cap conversa i que Escolà no va ser la primera opció com a assessor. Va plantejar el lloc de feina a diversos mossos, però als agents els costa significar-se políticament. Buch ha negat que mirés d'influir en l'expedient administratiu que tenia obert Escolà -per haver ajudat Puigdemont a marxar a l'exili- i que quan li van notificar que s'havia acabat el procediment el va contractar com a assessor.L'exconseller ha explicat que en el nomenament d'Escolà no es va fer res diferent dels altres nomenaments. Ha explicat que les característiques de la plaça d'assessor que tenia el sergent eren flexibles i que, bàsicament, consistien a estar disponible sempre per al conseller per qualsevol petició. "", ha resumit l'exconseller. Durant els mesos que Escolà va fer d'assessor, Buch ha assegurat quei que es trucaven habitualment. "Li demanava opinions, com veia determinades coses, quina situació em trobaria en alguna comissaria... I a vegades la resposta era immediata", ha explicat. De fet, ha insistit també que els "informes" que ha criticat la Fiscalia -perquè eren breus, inconcrets o fins i tot copiats-, Buch ha dit que eren "notes"., ha dit.Buch ha relativitzat que Escolà fes viatges a l'estranger per acompanyar Puigdemont i ha dit que no en tenia coneixement. "", ha afirmat, i ha recordat que la feina d'assessor no implicava estar físicament al seu costat. Mentre respongués el telèfon, era igual on fos Escolà. L'exconseller ha afirmat que no tenia coneixement que el sergent fes sortides a l'exterior per acompanyar Puigdemont, però ha dit que si ho feia era "". "Puigdemont té persones que l'acompanyen i li fan el moment més dolç", ha explicat. Ha explicat també que no era a les xarxes socials i que, per tant, no veia les publicacions d'Escolà en què explicava que era a l'estranger amb l'expresident. En tot cas, ha assegurat que "no fiscalitza" el seu entorn. "Mentre tingui resposta, m'és igual on sigui o què faci", ha resumit l'exdirigent independentista.L'exconseller ha acabat la seva declaració recordant que, i que l'expresident mai no li va acceptar. La relació entre Torra i Buch no era bona, especialment des de les protestes per la sentència de l'1-O. El motiu és que no estava d'acord amb algunes de les ordres de Torra, que anaven contra els seus "principis" o fins i tot contra la "legalitat". Buch va ser destituït el 2020, poc abans que el Tribunal Suprem ratifiqués la condemna contra Torra i l'apartés de la presidència de la Generalitat. A preguntes de la defensa, pilotada per, també ha respectat la decisió d'Escolà de deixar el càrrec d'assessor, només set mesos després de ser nomenat. "Si et diuen que ja no volen treballar amb tu, no hi pots fer res", ha afirmat. Més tard, el sergent ha explicat que va dimitir perquè ja estava cansat de la feina, que era tècnica.Al seu torn, el sergentha explicat que. "Ni m'ho van demanar ni ho podia fer, perquè no tenia les eines, ni l'equip ni les condicions físiques per fer-ho", ha explicat. Escolà s'ha negat a respondre les preguntes de la Fiscalia i només ha respost a la seva advocada,. El sergent ha dit que quan va acompanyar Puigdemont a l'exili no feia d'escorta, perquè ja havia agafat vacances i s'havia aplicat el 155. "Puigdemont em va demanar si el podia acompanyar en un viatge privat", ha explicat, però no va fer feines de protecció "ni durant el viatge ni després". Un dels motius esgrimits pel sergent és la seva condició física -pateix una afecció a l'esquena-, que de fet li impedia des de feia anys fer d'escorta de primera línia, és a dir, fer defensa personal, i la seva feina era de cap d'operatiu, que no participa de la feina d'escorta.La Fiscalia ha mantingut la petició de pena de presó i inhabilitació contra els dos acusats, malgrat fer alguns canvis menors.En el seu informe, el fiscal Pedro Ariche ha dit que davant la negativa d'activar la protecció de Puigdemont per part del Ministeri d'Interior, la Generalitat va optar "per la via dels fets", amb el nomenament d'Escolà com a assessor del conseller d'Interior quan en realitat feia d'escorta de Puigdemont. Per justificar aquesta conclusió, el fiscal Ariche ha explicat que el sergent no complia amb les condicions de la feina, no retia comptes als seus superiors i els informes que feia eren clarament insuficients.Alhora, el fiscal diu que hi ha proves i indicis que Escolà feia tasques de protecció, perquè "ho feia des del minut 1", ho compartia a les xarxes socials i ho veien diverses persones i membres del Govern. Buch, ha assegurat, ho sabia. Buch ha afirmat que Escolà no tenia un comportament exemplar com a funcionari i ha comparat fer-se fotos amb Puigdemont amb anunciar que consumeix marihuana. El fiscal ha dit que no és delicte, però que deixa en entredit la imparcialitat dels Mossos. "Els Mossos l'haurien detingut si hagués entrat en territori espanyol, tenint en compte que alguns agents li donaven cobertura?", s'ha preguntat, i ha dit que aquesta actuació va posar en dubte la confiança dels Mossos amb la resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat. Per tot plegat, ha demanat una sentència condemnatòria.

