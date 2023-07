Harry Styles es corona com el rei del pop actual davant de 56.000 fans a Barcelona

As It Was, Harry Styles, live from Estadi Olímpic Lluís Company.#LoveOnTourBarcelona

Llargues cues abans del concert

Fans de Harry Styles hores abans del concert Foto: Hugo Fernández

ahir dimecres a la nit a. L'artista britànicva tenir davant seu atotalment entregats: Crits, plors, càntics... El cantant del grup desaparegut One Direction es continua coronant comque Styles havia visitat Barcelona per última vegada. Ahir va tornar a trepitjar la ciutat havent esgotat les entrades per al concert molts mesos abans. Entre el nerviosisme del públic, l'artista va aparèixer a l'escenari a tres quarts de deu de la nit cantant els compassos de, la cançó amb la qual va obrir el primer concert a Barcelona de la giraLa gira va haver de posposar-se a causa de la pandèmia el 2019 i va tornar a arrencar el. Les actuacions del cantant són reconegudes per laque té a l'escenari, el seu carisma, la interacció amb el públic i les seves interpretacions. Acostumen a sonar temes comL'artista es va acomiadar de Barcelona interpretant l'exitós tema, la cançó que va fer que Styles es convertís el 2022 en l'autor de lai reproduïda en l'àmbit global. Seguidament, va pronunciar:, els seguidors del cantanthores abans del concert. Alguns, però, ja feiaque acampaven davant les portes de l'estadi per ser els primers a entrar. La gran majoria de fans lluïen peces de roba de colors molt vius i accessoris brillants, mentre esperaven ansiosament que arribés l'hora de veure el seu ídol.

