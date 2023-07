Les revistes en català responen al veto del PP i Vox amb una denúncia a Europa

Indignació i resposta ciutadana

"Hi ha gent a qui no li agrada que es parli, s'escrigui o es pensi en català. És la mateixa gent a qui no li agrada que es parli, s'escrigui o es pensi". Amb aquesta frase del cantautor valencià Ovidi Montllor, el president de l', Germà Capdevila, ha obert l'acte que s'ha celebrat aquest dijous al Col·legi de Periodistes per denunciar lai lade les publicacions enarran de l' episodi viscut a Borriana (Plana Baixa).El regidor de Cultura de Vox d'aquest municipi de, Jesús Albiol, ha vetat les revistes, el setmanari, la publicació musicali la revista de filologiaa la biblioteca municipal de Borriana. Un exemple més de la guerra cultural contra el català que han obert els governs de Vox i el PP en comunitats autònomes com el País Valencià i les Balears Davant aquesta amenaça, l', juntament amb, lai els responsables de les, ha anunciat una sèrie de. Així, les accions que implementaran giren entorn de: la judicial, l'institucional i la de mobilització. Pel que fa a la, posaran un equip legal a disposició de les publicacions afectades, tramitaran unai presentaran una queixa formal al Síndic de Greuges del País Valencià. Respecte a la, demanaran, als presidents dels grups parlamentaris i a les conselleries de Cultura i Presidència. I, finalment, quant a la, la més important, segons el president de l'APPEC, impulsaran "la".El president d'Òmnium Cultural,, en nom de la Fundació Llull, ha recordat que es tracta d'un "", per després concloure que "segresten Cavall Fort i Camacuc perquè volen segrestar la maduresa; segresten El Temps i Llengua Nacional perquè volen esmicolar el país; segresten Enderrock perquè volen regionalisme. Feixisme pur". En aquest sentit, el president de Plataforma per la Llengua,, ha remarcat que és un ", perquè l'aquestes cinc revistes, no n'hi ha cap que sigui de contingut polític".També hi han intervingut, editor d'El Temps;, de Llengua Nacional;, directora de Cavall Fort, i, director d'Enderrock. Tots quatre coincideixen que no deixaran de publicar i que ara més que mai treballaran perquè es pugui aprendre, llegir i pensar en català a través de les seves revistes.Per acabar,ha deixat clar quedavant aquest atac contra la llengua: "Som incombustibles, no podran amb nosaltres, no desapareixerem i, que s'ho treguin del cap perquè no ho aconseguiran". Per això, el president ha demanat la col·laboració dels lectors, perquè la implicació individual i personal és la base per garantir la cultura en català. Per la seva banda, l'APPEC ha assegurat que" perquèLa directora de la revista Cavall Fort, Mònica Estruch, declarava aquest dimecres al Tot es mou que "". Però sembla que només molesten a una minoria, perquè la resposta ciutadana ha estat massiva i leshan rebut aquests diesque mai arran de la polèmica.I no només han mostratels ciutadans, els responsables de les revistes, l'APPEC i el sector cultural i editorial en general, sinó també el Govern i els partits catalans, que han carregatdel regidor de Cultura de Borriana. Així doncs, en plena campanya, Vox no se'n surt amb la seva i se li gira en contra la guerra oberta al català.

