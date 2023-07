Dos representants de Junts a la Diputació de Barcelona s'integraran al govern de PSC i comuns

Junts va oferir la presidència a Tot Barcelona

Els diputats independents de Junts -l'alcalde d'Igualada,, i el de Torrelles de Foix,formaran part del govern de la, segons ha pogut saber l'ACN i ha pogut confirmar. Així ho han dit després d'arribar a un acord en" per a l'Alt Penedès, Anoia i Garraf. Així, s'amplia el suport perquè la socialistasigui escollida aquest dijous presidenta de l'ens supramunicipal. Comptarà amb els vots dels diputats del, dels, del diputat dei dels dos dque estaven, sumant un total de 25 vots i superant així els 23 que sumaven. Després delabans de la constitució del ple de la Diputació, el partit de Laura Borràs i Jordi Turull queda amb 10 representants i ERC amb 11.Un total dede les tres comarquessota el títolde suport a la decisió de formar part del govern de la Diputació. Concretament, està signat pels alcaldes i alcaldesses deUn acord que suposa, segons expliquen, unper a les tres comarques per aquest mandat 2023-2027 , als ajuntaments, a les mancomunitats i alsde la Vegueria del Penedès. Per desenvolupar projectes d’equilibri territorial, de desenvolupament econòmic i turístic, d’àmbit social, de reptes vinculats al canvi climàtic i infraestructures per a l'estalvi d’aigua, entre d’altres. Impulsem el Penedès , creat per alcaldes vinculats al PDECat que van confluir amb Junts a les municipals amb l’objectiu de defensar la veu del territori allà on tingui representació, entén lacom una de les. I, segons argumenten, aquest fet, el qual "prioritza clarament el territori, que vol ser tractat d’acord amb la seva singularitat i les seves potencialitats dins la demarcació de Barcelona".Tot i desmarcar-se de Junts a la Diputació, Impulsem el Penedès assegura té la voluntat de amb forces polítiques com Junts per Catalunya , els quals han estat capaços de crear la coalició Compromís Municipal [la marca blanca de Junts] que ha donat uns grans resultats arreu del país".Tot i que les aliances al final s'han decantat pel, el secretari general de Junts, va confirmar ahir dimecres queVa ser l'últim gest per intentar bastir una alternativa independentista al PSC, que finalment no va prosperar.La maniobra per descavalcarde l'alcaldia de la capital catalana va fer saltar pels aires totes les previsions, i al quarter general de Junts van decidir que el millor era buscar una alternativa ambper governar l'ens supramunicipal. Una alternativa quee quan es va confirmar queals del PSC i als delsper convertir Lluïsa Moret en la nova presidenta de la Diputació . Dos representants díscols de Junts faran el mateix.Tot plegat dibuixa un, que en poques setmanes s'ha vist al capdavant de l'i formant part de l'executiu de l'ens supramunicipal, dues places rellevants pel que fa a poder institucional, especialment cobejades després que el partit abandonés voluntàriament ella tardor de l'any passat.El mapa que surt dels pactes posterior a les municipals del 28-M dibuixa un partit que queda submergit en la intempèrie institucional tot i haver evitat al màxim la pèrdua de vots -a diferència d', que es vai que ha perdut places clau. A banda de no haver culminat amb l'arribada a l'alcaldia el triomf dequedarà ara fora de la, el mateix que li ha passat a les de, on els republicans s'han garantit la presidència gràcies a dos acords simultanis amb el. El partit denomés disposarà del lideratge a la, on repetirà com a president. Aquesta vegada, a banda, Junts també ha d'assumir que ha perdut l'alcaldia de la capital gironina, tot i queés la número dos de

