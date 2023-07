Enxampen un conductor a 413 km/h: la multa per velocitat més alta del món

Més ràpid que un Fórmula 1

Els excessos de velocitat són una de les, i més perilloses, per part dels conductors. Lesi estan normalitzades, però hi ha casos que s'escapen, amb escreix, dels llindars de la normalitat. Un d'aquests escenaris s'ha produït a Bèlgica:, és la multa per velocitat més alta del món registrada.Els fets van passar aperò fins ara no s'ha fet públic. De moment, la policia no ha facilitat la ubicació del radar mòbil , tot i que hi. Sí que s'ha confirmat quede la regió flamenca de l'estat.El radar mòbil va detectar, tot i que amb el marge d'error es calcula que el cotxe multat circulava a 413 km/h. Per fer-nos una idea:A conseqüència d'haver-lo enxampat amb el radar, el conductor haurà de pagar una, tot i que la investigació encara està en marxa iLa velocitat excessiva o inadequada és la causa principal de traumatismes per accident de trànsit. Està demostrat quemitjana suposaria unaen el nombre d’accidents de trànsit amb. En conseqüència, lao inadequada té un impacte en la qualitat de vida de les persones, el medi ambient, el consum de combustible i la contaminació sonora.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola