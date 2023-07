Ensurt a Barcelona: un autobús explota i queda totalment calcinat

⚠️🚌 Línies 27, 47, 60, 122, 185 i V27 #busbcn: per incidència a la via pública, afectacions a la via Favència amb la plaça de Karl Marx.



❌🚏 Parades anul·lades: 2260, 2261 i 2269.



ℹ️ Les línies es desvien pels c. d'Almansa, la via Júlia i el pg. de Valldaura. pic.twitter.com/EsAgtzk61M — TMBinfo (@TMBinfo) July 13, 2023

El matí d'aquest dijous ha començat amb un bon ensurt a. Unde TMB ha explotat, fet que ha provocat unque ha deixat el vehicle totalment calcinat. Per fortuna, dins del transport no hi havia cap passatger, ja que acabava de sortir de la cotxera quan el conductor ha notat que alguna cosa no funcionava correctament.Els fets s'han produït a lade la capital catalana en un autobús que cobreix el trajecte de la línia. El vehicle ha començat a cremar just al davant de la parada de metro dede la líniaminuts després de les sis del matí. Molts veïns s'han adonat dels fets perquè han sentit fortes explosions a banda d'una columna de fum àmpliament visible.Si bé no cal lamentar danys personals, les flames també han afectat alguns cotxes que estaven aparcats a la vorera del lateral de la. Per seguretat i per facilitar les tasques dels Bombers, ha calgut tancar l'accés a l'estació de metro i tallar la carretera. A més, s'han anul·lat tres parades de les línies de bus Línies

