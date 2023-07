Escàndol pels comentaris de la viceprimera ministra de Finlàndia: «Qui s'apunta a pegar negres?»

La líder de l'ultradretà Partit dels Finlandesos, viceprimera ministra i també titular d'Hisenda del govern de Finlàndia , està en el punt de mira. Aquest dimecres s'han fet públics una sèrie de comentaris que va escriure el 2008 en eld'un company de la seva formació que avui també és president del parlament del país,. El mateix Troba-aho té un bon grapat de polèmiques en el seu historial i és que ha estat condemnat per unper publicar opinions islamòfobes en el citat blog., va escriure al fòrum. Només dos mesos després va tornar a fer una publicació en la qual assegurava que. Ara, la dirigent d'extrema dreta ha demanat perdó i ha qualificat d'"estúpids" els seus missatges. I tot i que l'usuari que els signa té el nom de Riikka i els mitjans del país l'associen amb ella, Purra no ho reconeix explícitament. Això sí, sí que admet haver escrit algun cop al blog.i no faria servir”, ha explicat. En els textos, l'ultra es refereix als negres amb el qualificatiu despectiu de “neekerit”, als musulmans com a “penis de moka” i als immigrants procedents de Turquia com a “micos turcs”. En una disculpa pública, la ministra ha assegurat que "trets de context i avaluats avui, algunes publicacions encara es veuen més malament".Alhora, també ha afirmat quei ha volgut treure pit de la seva manera de ser i treballar: "Qui em coneix, ho sap". En el seu lament, també s'ha volgut dirigir a tots aquells qui ha ferit o generat ressentiment: "Ho entenc", ha conclòs. “Em vaig involucrar en la política anys després d'aquests comentaris. Actuo i em comunico de manera diferent. Espero que tot el que he fet en política s'avaluï sobre la base del que faig en els meus càrrecs de confiança, com a parlamentària, ministra i presidenta del partit”, ha clamat Riikka Purra.

​

