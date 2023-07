Operació a contrarellotge per minimitzar els efectes d'un satèl·lit europeu a punt d'explotar

El satèl·litfa gairebé cinc anys que passeja per l'espai. El 22 d'agost del 2018 l'Agència Espacial Europea (per les seves sigles en anglès) el va enviar amb l'objectiu que proporcionés dades als principals centres meteorològics del continent per millorar els pronòstics que es fan al món. Bàsicament, la meta era tenir un coneixement més profund de l'atmosfera. Ara, però, està a punt d'acabar la sevai com ho farà exactament també és curiós.La manera com l'ESA vol que el satèl·lit torni a casa és amb una. Les ments darrere d'Aelous mai el van dissenyar per a un reingrés controlat. Precisament per això, "en circumstàncies normals, l'objecte espacial cauria naturalment a la Terra", detalla la mateixa agència a la seva pàgina web. Però, com dèiem, el seu accés al planeta serà completament diferent.A finals d'aquest mes de julioli el satèl·lit acabarà rendit a la gravetat de la Terra. Els equips del Centre Europeu d'Operacions Espacials de l'ESA a Darmstadt (Alemanya) ja estan preparats. Ara la seva missió consisteix a fer que Aeolus entri a l'atmosfera a través d'un enfocament assistit. Concretament, intentaran reduir el risc de danys de qualsevol fragment i que l'aparell al complet sobrevisqui al viatge.Per això, han dissenyat una sèrie de comandaments i maniobres que, en aproximadament una setmana, neutralitzaran el satèl·lit perquè vagi cap al mar. En canvi, si no es fes cap intervenció, tornaria al planeta naturalment.

