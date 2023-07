Sanitat estudia si alguns fàrmacs per aprimar-se provoquen pensaments suïcides

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), que depèn del Ministeri de, estudia en una investigació a escala europea si els medicaments perprovoquen. L'estudi situa l' Ozempic entre els medicaments involucrats per un efecte secundari que no està indicat al prospecte.Tot plegat ha sorgit arran d'una alerta emesa per l'(EMA, per les seves sigles en anglès) després de detectar que atres pacients que prenien aquests medicaments van tenir pensaments suïcides o fins i tot van autolesionar-se. En concret, dos dels involucrats prenien Ozempic i l'altre Saxenda.En aquests moments no es pot certificar que els dos medicaments que fabricaestiguin vinculats amb actituds suïcides, ja que el prenen 20 milions de persones l'any i de moment només s'han detectat tres casos al país nòrdic. Ara, simplement el que es fa és que amb l'alerta europea tots els països del continent estiguin amb l'ull posat per si hi ha nous exemples.L'Ozempic és un fàrmac que té com a principi actiu la, que actua de la mateixa forma que una hormona produïda a l'intestí () i augmenta la quantitat d'insulina alliberada pel pàncrees. D'aquesta manera ajuda a controlar els nivells de glucosa a la sang i també fa créixer la sensació de sacietat. El fàrmac s'injecta amb una ploma i el preu del tractament per a un mes és de 128 euros, assenyalen des del sector farmacèutic.

