La Unió Europea sancionarà les «fotopolles» no desitjades

El Parlament Europeu s'ha marcat com a objectiu, imatges no desitjades de genitals masculins que han rebuti el 75% entre els 12 i 18 anys, segons dades oficials. Tal com ha avançat El Periódico, aquesta serà una de les noves accions emmarcades a la directiva europea contra la violència de gènere.La meta de la Unió Europea (UE), doncs, és "contra les dones", tal com ha assegurat l'eurodiputada del Partit Popular Europeu,. En aquest sentit, Fitzgerald ha qualificat de "fonamental" la lluita contra els ciberdelictes entre les franges joves, on "germina un altre tipus de violència masclista". Aquest mena de delictes, continua Fitzgerald, "poden desembocar en situacions molt greus. Hi ha dones que", relata.Si bé la voluntat de sancionar les imatges no desitjades de genitals hi és,. Les impulsores d'aquesta mesura, per exemple, són partidàries d'articular-la al voltant del consentiment.

