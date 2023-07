Endesa fa tallar la llum a 150 persones en ple pic de calor: amb menors i persones vulnerables

Un edifici ocupat on viuena Sabadell, conegut com a Bloc Guillem Agulló, s'ha trobat aquest matí un dispositiu conjunt ambper fer un tall elelèctric. Així ho han denunciat conjuntament l'Aliança contra la Pobresa Energètica i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i la Crisi (PAHC) de Sabadell. Aquesta situació s'ha donat sense cap mena d'avís previ, expliquen fonts coneixedores. Les plataformes en què participen les famílies detallen que això ha deixat sense llum, en ple pic de calor d'estiu, unes 150 famílies. Hi ha, concreta la PAHC sabadellenca en un comunicat.Els fets s'han produït aquest matí. Els recomptes interns dels afectats calculen que hi havia almenys. Quan un veí tornava de passejar el gos, s'ha trobat amb el dispositiu. "Han ficat el peu a la porta i han entrat amenaçant que si no, entrarien a les males", relaten des del col·lectiu sabadellenc pel dret a l'habitatge. Tot seguit, els operaris d'Endesa han procedir a fer la desconnexió de la llum, que estava punxada, i permetia que les famílies tinguessin electricitat a la llar. Ara, ni res que funcionés a través del corrent.L'edifici va ser ocupat vuit anys enrere i des de llavors s'hi han instal·lat famílies en situació de vulnerabilitat econòmica. Algunes d'elles, directament afectades per les execucions hipotecàries posteriors a la crisi.d'aquests habitants de la finca, ubicada al número 47 del carrer de Puig i Cadafalch,, asseguren des de la PAHC Sabadell.De fet, aquests serveis municipals no estaven al cas de l'operatiu. Almenys això han comunicat des de l'Ajuntament als afectats, que s'han trobat directament el dispositiu per tallar la llum amb els operaris d'Endesa i els agents dels Mossos.De fet, ens han trucat des de serveis socials preguntant què estava passant perquè no en tenien constància", indica una portaveu de l'entitat pel dret a l'habitatge.Aquesta manera d'operar, de desconnectar la llum en precari, s'ha repetit en altres ocasions els últims mesos. Ho ha reconegut el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, a respostes parlamentàries a preguntes de la CUP. També ho havien denunciat des de l'àrea d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona , quan corresponia als comuns.Tant els Mossos com Endesa han estat contactats per aquest diari, però. De manera habitual, des de la companyia elèctrica es justifiquen aquests dispositius en base al risc que hi hagi alguna mena d'incident per tenir la llum punxada. Al seu torn, des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) es recorda que a Catalunya hi ha un conveni entre Endesa i el Govern per fer arribar una alternativa a les famílies que viuen ocupant:. Ara bé, també denuncien que hi ha una paràlisi de facto que bloqueja l'arribada d'aquesta eina pensada per a famílies vulnerables, que acaben veient-se empeses a fer una connexió irregular.Davant els fets d'aquest dimecres, l'APE reclama que s'aturin els talls elèctrics a blocs perquè provoquen "vulneracions de drets gravíssimes" i que es desbloquegi l'arribada efectiva dels comptadors socials. Alhora, des de la PAHC Sabadell remarquen que. De moment, aquesta nit unes 150 persones dormiran a Sabadell sense cap aparell elèctric a l'abast a la seva llar.

