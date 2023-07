Rufián s'erigeix en veritable fre a Feijóo i demana també el vot als catalanistes del PSC

Marta Vilalta, contra Yolanda Díaz per defensar un “feminisme còmode”

El candidat d’a les eleccions espanyoles del 23 de juliol,, ha alertat aquest dimecres que el PSOE pot fer president del govern. En el míting central de la formació a Lleida, el cap de llista republicà ha cridat ali ha apuntat que l'endemà dels comicis no vol que els socialistes catalanistes “es penedeixin” d’haver fet confiança als socialistes: “Elja han fet president un president del PP i no ha negat que voti en contra de la investidura Feijóo”, ha recordat el candidat republicà.En aquesta línia, Rufián ha recordat lesdel candidat del PP, l’”Espanya negra”, segons ha definit, que s’aparella amb l’”Espanya gris” que representen PSOE i Sumar. “Que es pensin bé el vot”, ha indicat el líder d'ERC, que ha estat acompanyat als Camps Elisis lleidatans pel president de la Generalitat,En la seva intervenció, el president ha fet referència a les obsessions contra Catalunya que demostren PP i Vox, i ho ha exemplificat amb la prohibició del govern del País Valencià d’anul·lar, per separatistes, les revistesde la biblioteca del municipi de Borriana : “Que es preparin perquè els donarem més suport que mai”, ha assegurat Aragonès, que també ha fet una crida a la mobilització contra el feixisme i ha situat la seva formació com la garantia per lluitar contra les polítiques repressives que s’intueixen en el cas d’un executiu del PP juntament amb la ultradreta de Vox.Aragonès també ha tingut paraules contra el PSC i Sumar, que “sempre escullen la Moncloa abans de Catalunya”. En aquesta tessitura, el polític republicà ha apuntat que serà la seva formació “i no el PSC” la que defensarà a Madrid la cultura i la llengua catalana.La secretària general adjunta d’ERC,, ha apuntat que les eleccions del 23 de juliol van “de defensar Catalunya”, i ha cridat a la mobilització per continuar amb la tasca de “defensar la llengua i el que afecta el dia a dia de totes les persones”. Vilalta ha carregat també contra els que apel·len al “feminisme còmode”, en clara referència a la candidata de, que ha bandejat aquest dimecres un “feminisme de trinxera i que estigui al racó”. En aquesta línia, Vilalta ha assegurat que ERC serveix per “avançar nacionalment, socialment i per frenar el feixisme”: “Nosaltres no defensem els de com pitjor, millor”.En aquest mateix sentit, la candidata lleidatana,ha avisat de la “dretanització” i dels “acomplexaments” de les esquerres espanyoles i, en concret, de la candidatura de Díaz, i ha cridat a votar ERC com a garantia d’utilitat en favor de les polítiques d’esquerres.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola