El temps d'aquest dijous: el còctel d'avisos per calor no té aturador

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor nocturna ⚠



➡ Dj de 02:00 a 08:00 h



➡ Llindar que es pot superar: calor nocturna intensa



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6



Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/A7wlHCcB4m — Meteocat (@meteocat) July 12, 2023

No volíeu avisos? Doncs tres tasses

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor ⚠



➡ Dj. de 08:00 a 14:00 h



➡ Llindar que es pot superar: calor intensa



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6

Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/BN5xQUf29U — Meteocat (@meteocat) July 12, 2023

Si per alguna cosa ha estat marcat aquest dimecres és per la. Després d'una matinada de, amb mínimes que han oscil·lat entre els 20 i els 25 graus, aquesta tarda hi ha un avís activat per pluja perillosa a punts del Pirineu i Prepirineu més oriental. Bàsicament, poden caure xàfecs o tempestes que deixina l'alt Ripollès o a l'alta Garrotxa que, a més a més poden anar acompanyats de calamarsa o pedra.I tot i que, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya () la, sobretot a les comarques interiors, ni de bon tros s'arribaran a assolir les altes temperatures de la passada nit. Això sí, els experts han optat per manteniral litoral i al prelitoral perquè tot i que, efectivament, els registres baixen lleugerament, continuaran sent perillosament alts.Pel que fa a la jornada, durant el matí de dijous la situació estarà marcada per alguns intervals de núvols, sobretot a la meitat nord del territori. De cara a la tarda creixeranque poden deixar pluja novament al Pirineu i Prepirineu més oriental. Alguns d'aquests xàfecs. Precisament per això, el Meteocat ha emès un nou avís idèntic al d'aquest dimarts a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, on poden caure, novament, més de 20 litres en només mitja hora.Durant el dia, en conjunt la temperatura no experimentarà grans canvis. Hi haurà l'excepció, però, del, zones on està activada una alerta per. Les temperatures en aquest territori poden arribar a tocar els 34 graus.

