Els ultres de Borriana capgiren la campanya (també als mitjans)

El debate lo ha perdido Vicente Valles, que ha enterrado su carrera profesional tras 120 minutos permitiendo lo que no se podía permitir.

Moderadores de la nada.#CaraACaraAtresmedia

pic.twitter.com/TBK55tfVey — Carlos F (@carlosAtMad) July 10, 2023

🔴 Pablo Iglesias, [@PabloIglesias]: "Un dels problemes del cara a cara és que es va demostrar que els importants no eren Feijóo i Sánchez sinó Ana Pastor i Vicente Vallés, que van deixar passar mentides"#ElsMatinsTV3



▶ https://t.co/Pi6yUG7L8U pic.twitter.com/d9LeSiQkHy — Els matins TV3 (@elsmatins) July 12, 2023

La polèmica retirada de les subscripcions a cinc revistes catalanes de l’Ajuntament de Borriana , governat pel PP i Vox, ha capgirat el relat de la campanya. Si més no, a Catalunya. TV3, RAC1 i Catalunya Ràdio han obert els seus matinals amb la decisió del regidor ultra de Cultura de l’ajuntament castellonenc.El més contundent de tots ha estat, que durant el davantal ha arribat a titllar al de Vox d'"inculte" i "sectari". "El regidor burro, perdó, el regidor borrianenc", ha afegit, abans d’assegurar que “si s'atreveixen amb això... el perill ja no és per l'odi que tenen al català, és perquè”.Com bé recorda, cada vegada que l’independentisme es troba desunit i sense rumb, arriba el PP i els torna a posar al seu lloc. Tant és així, que la condemna al veto de Borriana fins i tot ha estat secundada pelEnrere queda elde Sánchez a Atresmedia, que, tot i això, encara segueix portant cua. La periodista Pilar Eyre ha acusat un dels seus presentadors de manca d’imparcialitat, sumant-se així a lesper haver tallat en sec al candidat socialista sense motiu aparent. “Home, han tallat Sánchez per una advertència innecessària”, ha assegurat la periodista del cor.Molt més dur ha estat l’exlíder de Podemosque ha carregat contra els moderadors de la cadena privada des d’Els Matins de TV3. “Va ser impresentable!i Vicente Vallés, dos suposats periodistes de prestigi, van deixar passar moltes mentides. I més tenint en compte que Pastor presumeix de tenir una…”. Aquest dijous se celebrarà el, sense Junts però amb la presència d’ERC i Bildu. La cosa promet.

