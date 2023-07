Els «chemtrails» no existeixen: arxiven una denúncia sobre la manipulació química del cel

Lade Barcelona ha arxivat les denúncies sobre una suposadadels núvols. Les queixes van néixer el mes d'abril i maig quan van aparèixer en diverses localitats de la demarcació deuns traçats al cel durant uns quants dies. La Fiscalia ha aturat els peus als conspiranoics i ha confirmat que els dibuixos són en realitat esteles produïdes pel trànsit aeri o "simples núvols".Les denúncies casen amb una conegudaque sosté que les esteles estarien produïdes per aparells llançadors d'elements químics amb la finalitat de canviar el clima, conegudes com a. L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha explicat que les esteles dedelssón núvols de gel en forma de línies llargues que es formen al pas dels avions per la condensació del vapor d'aigua quan l'atmosfera està freda i humida.Quan els gasos que emeten els avions es barregen amb l'aire circulant es refreden i, si hi ha prou humitat, formen llargues línies al cel. Una vegada formada l'estela, la seva evolució i permanència dependrà de les, com ara la, lade l'aire, la quantitat ded'aigua o la temperatura de les emissions.Aquesta diversitat d'opcions fa que es vegin més esteles uns dies que altres i que els avions puguin deixar d'emetre-les quan canvien d'alçada. Les esteles han augmentat amb el pas dels anys, ja que també ha incrementat l'alçada delsi el

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola