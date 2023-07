ERC es presenta com la garantia contra PP i Vox davant l'esquerra «sucursalista»

Junqueras planteja un doble referèndum a Catalunya i el País Basc

Una relació que ve de lluny

han travat una aliança forta aquesta passada legislatura, que tindrà continuïtat i s'incrementarà a partir del 23 de juliol. Els dos partits han intensificat la coordinació els darrers anys per forçar ela mirar cap a l'esquerra ala l'hora de tirar endavant l'agenda legislativa. El suport dels republicans i els abertzales explica l'aprovació de la llei de l'habitatge, l'increment del salari mínim o la reforma de les pensions, gràcies a les quals el govern deha gaudit d'una certa estabilitat. La bona sintonia estratègica entre els dos partits ha permès presentar-se en coalició ali compartir espais en la campanya electoral. Si la setmana passada una delegació d'ERC va ser alamb Bildu, els bascos s'han desplaçat aquest dilluns a Barcelona per participar en l'acte central de campanya dels republicans.La plana major d'ERC ha estat acompanyada d', coordinador general d'EH Bildu i que s'ha fet fotografies amb alguns dels assistents, aquesta tarda a la plaça del Born. Els republicans s'han erigit en la garantia contra PP i Vox davant una esquerra espanyola que no és de fiar. Ho ha dit Marta Rovira, secretària general d'ERC a l'exili, que ha criticat el PSOE i Sumar i ha assegurat que són "una esquerra que fa de dreta" per intentar guanyar unes eleccions. ERC, que s'ha presentat com el vot útil per defensar Catalunya i avançar cap a la independència, ha assegurat que és l'única alternativa per forçar un govern d'esquerres a l'Estat "que pensi en Catalunya". El cap de llista, Gabriel Rufián, ha reivindicat la política feta a Madrid com el camí a seguir davant "sucursalismes o frivolitats".Rufián ha demanat el vot per frenar PP i Vox i ha advertit que el PSOE no podrà frenar l'onada reaccionària que amenaça d'imposar-se el proper 23-J. "", ha afirmat, i ha assegurat que els republicans mai han deixat de negociar al Congrés i han tingut èxit com els indults, la derogació de la sedició, la llei d'habitatge o la reforma de les pensions. Els retrets a les esquerres espanyoles han centrat bona part dels missatges d'ERC. Rovira ha acusat el PSOE i Sumar de "dimitir de fer d'esquerra" i disparat contra Yolanda Díaz, a qui ha retret que "es plegui" davant la dreta espanyola. "L'esquerra espanyola fa de dreta", ha assegurat la dirigent independentista a l'exili. Davant d'això, Rovira ha assegurat que cal l'"esquerra catalana" que encarna ERC.El president de la Generalitat,, ha titllat d'"hipòcrita" el PSC per pressionar des del Parlament per unes lleis que després el govern espanyol impugna al Tribunal Constitucional. "No volen servir Catalunya, volen servir l'Estat; sempre prioritzen defensar el PSOE i la seva Constitució", ha afirmat. Davant del PSC i els comuns, que segons Aragonès tenen "dos amos", el president ha erigit ERC en el partit que només té un amo, "el poble de Catalunya". La número dos de la llista d'ERC al Congrés,, ha donat el tret de sortida a l'acte amb crítiques al PSOE, que ha assegurat que "no té projecte per Catalunya" i "fa la traveta" al país, i ha posat d'exemple el qüestionament de la llei de sequera , que el govern espanyol amenaça de portar al Tribunal Constitucional. L'exconsellera d'Agricultura ha retret al PSC i als comuns que siguin "partits sucursalistes" que sempre estan al "costat equivocat de la taula" i ha erigit ERC en el vot útil, l'únic que "defensa Catalunya" i que molesta el règim del 78. "No hi ha res més exòtic que molestar el règim del 78", ha assegurat.Ho havia verbalitzat la setmana passada a Durango i ho ha desenvolupat aquest dilluns. Oriol Junqueras ha plantejat que cal fer referèndums simultanis a Catalunya i el País Basc, que serviran per derrotar l'Estat i, concretament, un govern de PP i Vox. "Tothom sap que ho farem", ha assegurat Junqueras. El president d'ERC ha reivindicat la feina al Congrés i ha insistit que a la independència s'hi arribarà amb un referèndum. "Farem el proper referèndum conjuntament, al mateix temps, el farem a Catalunya i al País Basc i el farem per guanyar-lo", ha remarcat. Junqueras ha assegurat que no els fa por un govern de la dreta i la ultradreta perquè ja ha governat abans. "Som la garantia que els podem derrotar, ho vam fer el 2004 i ho vam fer el 2018; sempre hi hem sigut", ha afirmat.Li ha pres el relleu Arnaldo Otegi, que no ha fet cap referèndum a la proposta de referèndums simultanis però sí que ha fet una crida a votar a favor de les esquerres independentistes per "frenar el bloc reaccionari". "Hem d'enviar un missatge clar a l'Estat i Europa: no compartim la deriva autoritària de l'estat espanyol i diem a la comunitat internacional que són una immensa minoria a les nostres nacins i no tenen dret a regir les nostres vides", ha dit Otegi. Per això, el líder d'EH Bildu ha demanat le vot per "fer decantar la balança cap al progrés i la llibertat nacional".La relació entre ERC i Bildu ve de lluny, però s'intensifica. Les dues formacions arriben a la conclusió -des de punts de partida diferents- que la negociació és la via per aconseguir resultats i avançar cap a una independència dotada de contingut, i fan una aposta clara per deixar de ser partits petits i aglutinar majories per tenir opcions de governar. Sense anar més lluny, Bildu va guanyar les passades eleccions municipals al País Basc, amb 1.050 regidors, mentre ERC ve d'una dècada deque l'han portat a aconseguir la presidència de la Generalitat, si bé en les darreres municipals va patir una, amb la pèrdua de 300.000 vots.Els dos partits, com s'ha evidenciat aquesta legislatura i durant la campanya, volen aprofundir en aquesta coordinació peren l'agenda social i nacional dels dos territoris. A la convergència estratègia s'hi suma també una bona sintonia en els lideratges d'Oriol Junqueras i Arnaldo Otegi. Junqueras, de fet, va plantejar fa uns dies una aliança per coordinació per executar els referèndums a Catalunya i el País Basc. A l'aliança entre catalans i bascos hi ha una tercera pota, la gallega. La relació d'ERC amb el BNG també és bona, però els ritmes del partit gallec són uns altres. En una entrevista a Nació, Rufián destacava la necessitat de trobarentre els independentismes català, basc i gallec per ser més forts davant l'Estat.

