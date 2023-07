Demanen ajuda per trobar una dona desapareguda a Santa Coloma de Gramenet

La Montserrat va desaparèixer a Santa Coloma de Gramenet el 7 de juliol. Ajuda'ns a trobar-la



Montserrat desapareció en Santa Coloma de Gramenet el 7 de julio. Ayúdanos a encontrarla pic.twitter.com/V4nB0wZ0uL — Mossos (@mossos) July 12, 2023

Crit d'ajuda delsper trobar una dona desapareguda a. La, de 58 anys, va ser vista per últim cop el passat 7 de juliol i podria estar desorientada, tal com ha explicat la policia catalana a través de les xarxes socials. La dona fa 1,65 metres d'alçada, amb el cabell sobre les espatlles i canós.En el moment de la, duia una samarreta de color vermell, pantalons texans i és probable que no porti les seves ulleres. Aquesta és la descripció que han fet els Mossos, que en aquestes situacions demanen posar-se en contacte amb elen cas de tenir qualsevol indici sobre el parador de la persona desapareguda.

​

