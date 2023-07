L'últim dia a la cua de Harry Styles

FOTOS Cua pel concert de Harry Styles Foto: Hugo Fernández Foto: Hugo Fernández Foto: Hugo Fernández Foto: Hugo Fernández Foto: Hugo Fernández Foto: Hugo Fernández Foto: Hugo Fernández Foto: Hugo Fernández Previous Next

Set normes

Sobreviure sota la calor

. Així es troben els milers de seguidors i seguidores dementre fan cua, entre tanques, a l'entorn de l'Lluís Companys. L'artista britànic actua aquest dimecres a la nit a Montjuïc i la gran majoria de fans han arribat a la cua unes hores abans, però no tothom. Hi ha unade persones que faper tenir posició privilegiada.Aquestes són algunes crítiques que fans de l'artista han fet aen relació a les persones que sumena l'entorn de l'estadi.Una noia que ve des deper veure en directeopina que ésel fet que hi hagi gent que estigui fent cua tantes setmanes. A més a més, ho troba poc lògic: "És totalmentperquè, sique aquelles, ja vas tu primera", explica.No és l'única segudiora que està en contra d'aquesta iniciativa que han dut a terme algunes fans. Entre les tanques s'asseu unaal concert i es mostra enfadada amb les que van arribar fa tants dies:, afirma.Altres fans també opinen que no és just, perquè. Sobretot, tenint en compte aquella gent que ve de ben lluny. Hi ha algunes seguidores, com la Núria, del Prat de Llobregat, que no és tant radical:, explica.Algunes persones fan cua des del diai, d'altres, des del dia 6 de juny. Tal com va informar RAC1, eren una seixantena les persones que vanperquè sempre hi hagués algú a les portes de l'estadi.Durant aquests dies han seguit un total deescrites: cap grup podia deixar el seu lloc lliure;per si la policia venia; s'havien de; tenien un grup de; s'havien d'inscriure a una llista i dur unes polseres uns dies abans del concert.Lacondiciona aquells que esperen a la cua. Molts d'ells s'hidraten constantment ambQuan el rellotge marca les 14:30 hores, a prop d'una de les cues (n'hi ha cinc de diferents) s'atura una moto. Elon posa BurgerKing.A uns quants metres d'ell, hi ha gent dreta que aixeca un braç mentre parla per telèfon: "Estic aixecant, el braç. On ets?".Però no és tan fàcil. Un noi, després d'estar cinc minuts indicant-li al repartidor on és, acaba rebent finalment la seva bossa de menjar. "No et trobava", li diu el treballador.Mentre alguns agafen el menjar, altres: "És un fan project", explica un grup de noies a aquest diari. Porten bosses de plàstic plenes de braçalets fets per elles en els quals surt el nom del seu ídol i els intercanviaran amb altres fans. Les joies les lluiran mentre Harry Styles actuï aquesta nit a l'Estadi Olímpic, on

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola