Junts confirma que va oferir la presidència de la Diputació a Tot per Terrassa en un gest desesperat

Les matemàtiques i el comodí del PP

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha confirmat un dels moviments que havien sobrevolat els càlculs improbables per bastir una majoria alternativa a la Diputació de Barcelona amb predomini independentista: l'oferta al grup de Tot per Terrassa -que només té un diputat- de liderar l'ens provincial durant tot el mandat. En una atenció als mitjans, preguntat per si s'havia arribat a plantejar a la formació de Terrassa que tenir la presidència de la diputació, Turull ha estat clar:. També van provar altres fórmules, com repartir la presidència de la institució: dos anys en mans d'ERC, dos anys en mans de Junts.Finalment, però,i hauria facilitat que els socialistes arribin aquest dijous al plenari de constitució amb els deures fets. La presidenta de la Diputació de Barcelona serà Lluïsa Moret, del PSC . El govern, d'entrada, inclourà els comuns. Tot i que Salvador Illa, aquest mateix dimecres, ha reivindicat l'existència de, amb la intenció de tancar en el futur una ampliació del govern provincial , actualment en minoria.Sobre el sentit del vot delspresents a les candidatures de Junts però que votaran a favor del PSC aquest dijous, Turull ha remarcat quea l'hora de concórrer a les eleccions municipals. En aquest sentit, ha expressat que encara no té coneixement de què votaran en el plenari de constitució de la Diputació de Barcelona. Ara bé, el contacte que ha tingut les darreres setmanes amb aquests representants -Marc Castells, d'Igualada, i Sergi Vallès, de Torrelles de Foix- ha deixat clar que hi havia, ha reconegut el mateix secretari general de Junts.Els comptes han acabat fent valer la força més votada., perquè n'hi ha un total de 51 a la cambra. El PSC, amb 17 diputats, va ser el que n'hi va obtenir més. Recentment, es va fer pública una entesa de govern dels socialistes amb comuns, que n'aportaven cinc més. A l'altra banda,-Junts, 12, i ERC, 11- per desbancar socialistes i comuns. Al mig, els 4 diputats del PP, un de Tot per Terrassa i un altre de Vox. De fons, un objectiu clar. El bàndol que sumés més suports que l'altre, presidiria la Diputació de Barcelona i obtindria el govern d'un ens amb més de 1.000 milions d'euros de pressupost anual.Totes dues bandes havien provat de parlar amb Tot per Terrassa (TxT) per desequilibrar la balança, i fins a l'últim moment la possibilitat de votar una o altra candidatura havia estat viva, a la taula del grup egarenc. Ara bé, per Turull, el que ha acabat decidint el vot de TxT ha estat la necessitat d'una seguretat total que la proposta independentista no podia garantir., ha explicat el líder de Junts. I això passava per, sinó que es votés a ell mateix.Ara bé, des de la formació juntaire remarquen que. Les converses per tantejar posicions s'han donat entre terceres persones, pròximes a una banda i l'altra. En aquest espai, sempre ha estat present emulant el que va passar a l'Ajuntament de Barcelona i deixant amb un pam de nas la candidatura independentista a l'últim moment., no només amb Tot per Terrassa, també entre els dos diputats díscols que van concórrer amb Junts a les municipals, que ara prioritzen mantenir la influència territorial. En aquest sentit, Jordi Turull ha sostingut que "després de l'operació de Barcelona", s'ha evidenciat queen la lluita per evitar que l'independentisme tingui quotes de poder.

