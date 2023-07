Una quarta part de la població catalana continua en risc d'exclusió

L'millora per segon any consecutiu, però gairebé una quarta part de la població catalana () està en risc de pobresa i exclusió social i la xifra puja al 31,7% en nens i adolescents. És una de les dades més rellevants de la, que aquest dimecres ha presentat el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).i arriba al 19,2% de la població. La taxa de risc d'esclusió social era del 26,7% el 2020 i del 25,9% el 2021. Ho ha assenyalat el president de l'organisme,Elassenyala alguns punts negres que s'han d'entomar, com l'increment de l'. Amb un valor del 16,9%, la taxa d’abandonament escolar prematur (18-24 anys) retorna als valors registrats l’any 2017, deixant enrere les davallades dels darrers dos anys, i se situa en una posició que l’allunya de l’Objectiu 2030 de la Uni Europea, que l'ha fixat en el 9%.El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) ha alertat igualment delper part del Govern i l’ha situat per sota del 40%. El president de l’ens, Toni Mora, ha avisat també de la dinàmicai ha demanat més inversió pública a la Generalitat en aquest àmbit.Però hi ha dades importants que obren la porta a l'. El CTESC considera rellevant que el 50,7% de les empreses de 10 o més treballadors fan, un fet clau per a l’activitat exportadora, atès que les empreses innovadores exporten més (57,1%) que les que no ho son (21,9%). Després d’un any convuls per l’arribada de la pandèmia, lesi passen a representar l'1,78% del PIB. La bona evolució de les despeses en R+D sobre el PIB ha representat una aproximació als registres de la UE-27 (2,27% del PIB) de la mateixa manera que ho ha fet el personal ocupat en R+D per 1.000 persones ocupades (15,61 a Catalunya envers el 16,18 a la zona euro).L'augment de l’ha permès incrementar el pes de Catalunya a Espanya en aquesta magnitud, que ha passat del 17,7% al 20,9%. A més, els serveis intensius en coneixement representen el 39,2% de l’ocupació. El CTESC valora positivament que l’ocupació dels serveis de tecnologia alta hagi augmentat de forma considerable entre els anys 2019 (107.500) i 2020 (129.200) i que això ha permès augmentar el pes de Catalunya a Espanya en aquesta magnitud (del 17,7% al 20,9%).

