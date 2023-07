Alerta sanitària: retiren del mercat dues pintures infantils de la cara

Quins productes s'han retirat del mercat?

Compte amb els productes de pintures per la cara. L’i Productes Sanitaris ha ordenat laper contenir duesrelacionades amb els pigments groc i blau. Laa través del, ho ha notificat amb un seguit mesures cautelars, com el cessament de la comercialització que inclouen la retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes. Els dos productes es comercialitzen des delsi darrere una aparença inofensiva poden generar efectes negatius per qui en faci ús.Els dos productes estan destinats als infants. Per aquest motiu, l'AEM recomana no adquirir cap unitat d’aquest productes, que es comercialitzen amb els noms de' i. Tot i que se n'ha ordenat la retirada,En aquest sentit,també recomana a les botigues retornar l'estoc que tinguin, a l'espera de si s'aixeca la prohibició.

Els dos productes contenen elpresent en el pigment groc. Aquest colorant està inclòs en l'1223/2009, que ennumera els materials que no es poden fer servir per finalitats cosmètiques. És el cas de les pintures per pintar-se la cara, que entren en contacte amb la pell i poden generar irritació o altres efectes.També conté el(pigment blau) que no està inclòs en l(llista de colorants permesos en productes cosmètics) del(CE) 1223/2009, i un colorant desconegut, la qual cosa fa que estigui prohibit el seu ús en productes cosmètics. A més també s'hi han trobat restes d'un tercer colorant desconegut.

