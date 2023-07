En què gasta el Madrid 112 milions d'euros? Florentino Pérez amaga despeses

Desempre se n'ha elogiat la seva gestió econòmica i esportiva al capdavant del. Per això, precisament, ningú se li ha atrevit a discutir-li la presidència del club blanc en pràcticament tot el segle XXI. Ara, però, una investigació del diari The Telegraph genera molts dubtes sobre la seva actuació.I és que segons relata el mitjà britànic, el club blanc s'ha negat a explicar per què el 20% dels seus costos, el que serien 122 milions d'euros, no es van comptabilitzar en els resultats de l'últim exercici financer que data de l'octubre del 2022. Aquesta opacitat "genera dubtes" sobre el compliment de les normes de control financer, el que també es coneix com a "" i precisament un dels esculls del Barça en la dificultosa situació econòmica en la qual es troba immers.El Reial Madrid només ha explicat 12 milions d'euros destinats a la categoria "", que estan destinats a pagar a la lliga, com han de fer la resta dels clubs de, però no especifica que fa amb la resta dels 122 milions que estan en la mateixa categoria.Tot i que el club blanc ni confirma ni desmenteix que les despeses corresponguin a un reembossament per un acord de venda de futurs ingressos de màrqueting, el diari britànic apunta cap aquest sentit i fa referència al grup de capital privat. La Lliga i latambé mantenen silenci sobre el tema davant les preguntes de The Telegraph.

