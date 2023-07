Batet entra al cos a cos amb Martín Blanco per «blanquejar» Vox en negar que sigui extrema dreta

Meritxell: eso, en todo caso, lo hiciste tú como presidenta del Congreso cuando te empeñaste en dar entrada a vuestros socios de ERC y Bildu en la comisión de secretos oficiales. Aún así, como sabes, estaría encantado de debatirlo contigo como nos propuso la SER, y tú te negaste. https://t.co/72X8CbDAG7 — Nacho Martín Blanco (@Nmartinblanco) July 12, 2023

Les paraules del candidat del PP a Catalunya, Nacho Martín Blanco, en l'entrevista ahan despertat el cos a cos entre socialistes i populars. Preguntar per Vox, l'aspiran del PP a les eleccions espanyoles diu que "no els catalogaria com a partit d'extrema dreta". Aquestes declaracions han portat Meritxell Batet, cap de llista del PSC el 23 de juliol, a confrontar públicament el número u del PP., ha exposat la presidenta del Congrés dels Diputats aquesta passada legislatura.En la mateixa línia, ha reivindicat quede la deriva política popular és que. Ho ha dit tot seguit que en un acte de campanya el primer secretari del PSC, Salvador Illa, assenyalés el govern conjunt del PP i Vox a Borriana, al País Valencià , per haver ordenat retirar revistes en català de la biblioteca municipal. "És intolerable", ha condemnat Illa. "El PSC és l'únic partit que pot frenar la dreta", ha reblat Meritxell Batet com a colofó de la denúncia pública del posicionament de Martín Blanco.Des de Twitter, el mateix aspirant del PP a les eleccions espanyolesamb una piulada contra la líder socialista, en castellà. Sobre l'acusació de blanquejament, Nacho Martín Blanco ha respost: "Això, en tot cas, ho vas fer tu com a presidenta del Congrés quan". Tot seguit, a més, el candidat popular ha acusat Batet d'haver-se negat a "debatre" públicament en una trobada proposada per la cadena Ser.L'estira-i-arronsa dels líders catalans de les llistes del PSC i el PP arriba dos dies després que els seus presidenciables, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, protagonitzessin l'únic cara a cara de la campanya. Una confrontació televisada en què el cap de files popular va castigar Sánchez per la gestió i la dependència d'un govern en minoria, alhora que el president espanyol subratllava la proximitat i els acords de govern del Partit Popular amb la ultradreta.

