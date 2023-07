Cinc claus per mantenir una bona alimentació els mesos d'estiu

1. Aliments de temporada

L'arribada delsi ladels últims dies poden provocar unai la. Per això, durant lestambé és vital establir unes pautes i una rutina per. Lesefecten tota la població, però els, lai lessón els col·lectius que tenende patir elsde les, la deshidratació i unaalimentació deficitària en nutrients. Davant aquests amenaces per a la salut,, especialista en nutrició i endocrinologia i investigadora delsde la, dona una sèrie deper mantenir unadurant l'estiu i

Els aliments frescos, de temporada i crus són una molt bona opció per als àpats més importants del dia. Per exemple, les amanides acompanyades de llegums i pasta o arròs aporten energia i les proteïnes necessàries per al benestar diari. Tampoc no hem d'oblidar les verdures, ja que són aliments rics en vitamines, minerals i antioxidants. Entre les verdures més aconsellables de l'estiu hi ha el tomàquet, el cogombre, la ceba, el carbassó, el pebrot, la mongeta tendra i l'albergínia, entre d'altres.



2. Fruita entre hores

La calor fa que l'organisme necessiti menys energia. Per tant, hi ha una demanda més petita d'aliments i es menja més entre hores, en comptes de fer àpats abundants a l'hora de dinar i sopar. Així doncs, és important substituir els típics aperitius d'entre hores per fruita de temporada. La síndria, el meló, les cireres, els préssecs, les prunes i els plàtans són les més recomanables i refrescants. Cal recordar que les fruites vermelles contenen antociniana, un antioxidant natural que ajuda a disminuir la pressió alterial i a reduir la temperatura de l'organisme. Com que a l'estiu ve de gust a qualsevol hora un gelat o un granissat, una bona opció és preparar-los a casa amb fruita.

3. Mantenir-se hidratats

A l'estiu sempre recorrem a begudes refrescants i ensucrades, com ara la cervesa i els còctels. Però no hem d'oblidar que, malgrat que ajuden a combatre la calor, són molt calòriques. Així doncs, la beguda que no falla mai és l'aigua, essencial per mantenir-se hidratat durant tot l'estiu. Com que les temperatures elevades afecten el sistema circulatori, ja que provoca que les venes es dilatin, cal mantenir el cos ben hidratat i beure aigua de manera regular, encara que no tinguem set. També es pot optar per altres líquids, com ara gaspatxo, cremes i batuts fets a base de fruites i lactis.

4. Establir una rutina per als àpats

Així com a l'hivern normalment se segueix una rutina, a l'estiu també se n'hauria d'estabalir una. Augmenten les hores de llum, els hàbits canvien, ens relaxem i ens tornem més permissius. D'aquesta manera, acabem menjant en funció dels horaris i picant més entre hores. La clau per combatre la falta de gana a causa de la calor és mantenir una regularitat en les hores d'ingesta. Amb tot, el resultat de no seguir una rutina és una falta de nutrients essencials per a la salut.



5. Anar amb compte quan es menja fora de casa

Durant les vacances aprofitem per anar a restaurants i aturar-nos a bars. D'altra banda, també estem més ocupats, perquè invertim el temps lliure a fer plans. Per això, cal anar amb compte de demanar fregits, ja que són rics en olis i greixos. A més a més, els plats i les racions que donen als restaurants són més grans que les que cuinem a casa. Finalment, tampoc no hem d'oblidar que en les menjades a fora és quan més begudes calòriques es consumeixen. Per tant, és aconsellable portar una ampolla d'aigua a la bossa quan es surt i demanar begudes no ensucrades als restaurants. Així doncs, l'experta en nutrició Gemma Chiva-Blanch recomana beure aigua durant tot el dia, perquè la calor fa que suem més i perdem molt líquid, i conclou que les fruites i verdures són les millors opcions a l'estiu, ja que són riques en aigua, vitamines i antioxidants.

