Activat un avís preventiu de contaminació atmosfèrica a tot Catalunya a causa de la pols sahariana

El transport públic, recomanat per front als nivell PM10

Activat l'avís d'un pla preventiu per contaminació atmosfèrica per fer front a la presència de pols sahariana a tot Catalunya. Eld'ha iniciat el procediment un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres () a tot. Elss'han disparat per unaa bona part de les estacions de la xarxa de vigilància. Per fer-hi front, la Generalitat recomana fer servir el transport públic i reduir els desplaçaments dels vehicles privats.La mitjana diària dels nivells dedurant aquest dimarts van ser superiors al valor de 5ent de la contaminació atmosfèrica de tot Catalunya i aquest matí els nivells continuaven elevats.valorarà diàriament si cal mantenir l’avís preventiu, activar un episodi de contaminació per partícules, o bé desactivar l’avís preventiu., que és la fase prèvia a la possibilitat d'un episodi ambiental, comporta recomanar als municipis que, indicar en elsdels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és elevat; informar la ciutadania perquèdavant del vehicle privat o notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos.

