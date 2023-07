El Barça fitxa Vitor Roque, el davanter centre de moda al Brasil

El rei dels tigres arriba a Barcelona 🐅 pic.twitter.com/laCE3stFNu — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 12, 2023

Elhavia tancat fins ara dos fitxatges a curt termini, ja consolidats en el futbol europeu, però ara també posa la mirada en el futur i aquest dimecres ha anunciat el fitxatge de. Es tracta d'un davanter centre brasiler de només 18 anys que és la sensació al seu país i que s'incorporarà al club de cara a la temporada 24-25.Segons expliquen diversos mitjans, el Barça pagarà 30 milions d'euros fixos mentre que n'hi haurà 31 de variables en funció d'assoliments de diversos objectius. L', club del qual prové, també es reserva un 20% de la futura venda del futbolista del Barça a un altre equip. El davanter tindrà un contracte fins al 2031 i amb una clàusula de recessió de 500 milions d'euros.Amb la incorporació al pròxim hivern, la junta directa derespira perquè no caldrà introduir-lo en els malabarismes per quadrar comptes a curt termini. Cal recordar que el club encara treballa per poder inscriure els dos primers fitxatges d'aquest mercat estival, l'alemany Ilkay Gundögan i el basc Iñigo Martínez , tot i que hi ha confiança en poder fer-ho abans del debut a la lliga.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola