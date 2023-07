El Palau Blaugrana acollirà la final del «League of Legends» de l'LVP

Elacollirà la final de la final de la competició més importantsSegons ha pogut saber Nació en primícia, el pavelló de bàsquet de la secció blaugrana aglutinaràdel summer split de la, el torneig que organitza la, una de les entitats més importants del sector a tot Europa (i propietat de Mediapro). Aquesta fase final, d'estiu, és la darrera competició de la temporada del videojoc competitiu més multitudinari de tot el planeta, el League of Legends, amb una incidència notòria a Catalunya. Encara que l'LVP té seu a Barcelona,. Després de més d'una dècada de temporades i esdeveniments d'eSports a la resta de l'Estat, la competició signarà una traca final en un escenari com mai s'ha vist en aquest torneig. Per posar-ho en context: la final de primavera d'aquesta temporada (les temporades es divideixen en dos splits, primavera i estiu) celebrada a Saragossa va aglutinar 2.000 persones.Encara que el Barça sigui un dels equips que competeixen a la Superliga,És un escenari establert per la companyia per tal de poder aglutinar el màxim de gent possible en un dels millors ambients desitjables per al seu públic.La comunitat catalana i espanyola de videojocs competitius Barcelona ja va ser escenari d'un esdeveniment massiu d'aquestes característiques quan Riot Games, propietària del LoL, va organitzar l'All-Star de tot el planeta a la capital catalana.

​

