Vot per correu: les garanties que desmunten rumors

Les pròximes eleccions espanyoles del 23 de juliol estan registrant una profusió de sol·licituds dedels qui preveuen estar en els seus llocs de vacances aquest dia, però també han motivat la proliferació de boles sobre el procediment per votar i la fiabilitat d'un procés que està regulat i és segur.El govern espanyol han habilitat les seves pàgines web en les quals s'explica detalladament com i on exercir el dret de sufragi actiu, ja que si l'interessat es troba fora del seu domicili habitual se li enviarà tota la documentació necessària a l'adreça en la qual vagi a estar treballant o de vacances el dia de les votacions.Per això és fals que sigui impossible votar per correu a les eleccions espanyoles del 23-J, com asseguren usuaris de xarxes socials amb advertiments del tipus “Ets fora el 23 de juliol? Doncs no votes”.​El procés per votar per correu comença amb la sol·licitud de la documentació -fins al 13 de juliol-, que pot ser telemàtica o presencial i que requerirà la necessària identificació en tots dos casos; en l'imprès s'haurà d'indicar l'adreça postal a la qual l'interessat vol que se li enviï la documentació electoral.Aquesta documentació haurà de ser rebuda per l'interessat personalment, aclareix el. Seguidament, podrà exercir el dret al vot abans del 20 de juliol lliurant-ho en una oficina de Correus, on el ciutadà haurà d'identificar-se o, en el cas de no poder acudir personalment, atorgar autorització acompanyada d'una fotocòpia del document identificatiu.La normativa electoral ( art. 73 de la LOREG ) estableix que el Servei de Correus conservarà fins al dia de la votació tota la correspondència dirigida a les meses electorals i portarà un registre de la documentació rebuda, que estarà a la disposició de les juntes electorals.El dia de les eleccions, el 23 de juliol, acabada la votació i abans de l'escrutini, la taula introduirà els sobres de vots rebuts per correu en l'urna, i seran els mateixos ciutadans que integren aquestes taules els que comptaran en públic cada papereta al tancament dels col·legis electorals.El recompte electoral a Espanya es realitza a mà pels mateixos ciutadans en cada mesa electoral, sense participació d'empreses, programes de software o intermediaris, tal com van assegurar a EFE Verifica fonts del Ministeri de l'Interior amb motiu de la difusió d'una bola sobre un suposat hackeig previ a les passades eleccions municipals.En definitiva, el vot per correu és un procediment segur i fiable, i més després que el passat 8 de juny es van incrementar aquestes garanties en establir la Junta Electoral Central la necessària identificació a Correus a l'hora de dipositar el vot, després de l'augment de sol·licituds que s'havien registrat a Melilla en les eleccions municipals de maig, la qual cosa va despertar sospites d'un suposat frau electoral.La justícia investiga a més presumptes casos de frau electoral vinculats a la compra de vots en les localitats d'Almeria de Mojácar i Carboneras, i en la localitat murciana d'Albudeite; per coacció i usurpació de vots en el municipi de Casares de les Hurdes, a Càceres, o per suposades irregularitats en la tramitació del vot per correu a la Gomera.Aquest article forma part dels continguts difosos per Comprobado.es , una aliança de verificadors i mitjans per lluitar contra la desinformació sobre les eleccions espanyoles del 23 de juliol.

