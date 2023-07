Desarticulen un pis a Horta de Barcelona destinat a l'abastiment de droga per vendre a la platja

Desmantellem amb @GUBBarcelona un pis a Horta des d’on se subministrava la droga que després venien a la platja del Somorrostro de BCN 👇

🔗 3 persones detingudes

💊 75 pastilles d'èxtasi

☘️ Marihuana i cocaïna

💰 1.800 euros en efectiu pic.twitter.com/Srjsyn0RGi — Mossos (@mossos) July 11, 2023

Collboni endurirà les sancions contra l'incivisme després de l'estiu

Elsvan anunciar, ahir dimarts al vespre, el desmantellament d'un pis al barri d'que es dedicava al subministrament de droga per vendre a la platja de Somorrostro, al districte de. L'operació va fer-se conjuntament amb lai va acabar amb tres detinguts, a l'espera que passin a disposició judicial. A l'habitatge intervingut s'hi han trobat 75 pastilles d'èxtasi així com paquets de cocaïna i marihuana. També van confiscar 1800 euros en efectiu.Ahir els mossos també van detenir tres persones per, en aquest cas a. En aquest cas, els presumptes autors del delicte contra la salut pública per tràfic de drogues formaven part d'undel. Elsvan practicar la intervenció després d'haver pogut acreditar que dins del local es comercialitzava amb substàncies estupefaents. Les investigacions es van iniciar al mes de març, quan es va observar que els compradors sortien del local poca estona després d'entrar-hi.

L'operació s'ha fet pública poc després que el nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, hagi anunciat que a la tardor proposarà formalment incrementar les quanties de les sancions per "dissuadir i penar" els comportaments incívics: "Hi ha un grup reduït de persones que no valoren l'esforç econòmic i humà", ha afirmat. Per això, espera que els grups municipals donin suport a la mesura per aplicar l'augment.





La primera intervenció s'ha focalitzat en el districte de, on Collboni s'ha compromès a "endreçar" el barri. La intenció és augmentar la presència policial al carrer, tant decom de, i una actuació més contundent "per fer complir les normes" i garantir la convivència.

