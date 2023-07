Dos gossos ataquen i fereixen un home mentre feia esport a Sant Pere Pescador

Un home que feia esport a(Alt Empordà) va quedar ferit per l'atac de dos gossos aquest passat 6 de juliol. Els fets van passar pels volts de les vuit del vespre a la urbanitzaciódel municipi. Segons informa El Punt Avui, la víctima és un andorrà que passava uns dies a la localitat i que va sortir a córrer quan es va veure sorprès per diversos gossos que el van atacar.Per desfer-se de les dues bèsties, l'home es va llançar al riu i va evitar que el ferissin més. De totes maneres, va acabar amb mossegades a les cames i als braços per l'atac dels dos animals. De seguida, la seva companya va trucar als serveis d'emergència que se'l van emportar a l'hospital deon li van haver de col·locar diversos punts de sutura. La víctima va estar ingressada al centre alt-empordanès durant dos dies fins que va rebre l'alta i va tornar cap a, sense haver denunciat els fets.Ara elsintenten esbrinar d'on van sortir els gossos, si bé tenen indicis de qui podria ser-ne el propietari. Segons els primers indicis, es tractaria de gossos de la raça, si bé encara falta acabar de determinar-ho. La policia també intenta contactar amb la víctima que ja ha tornat a Andorra.

