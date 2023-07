Reforç al servei de neteja

L'alcalde de Barcelona,, ha anunciat aquest dimecres que vol endurir les sancions contra els. Des del parc de neteja, ha assegurat que a la tardor proposarà formalmentper "dissuadir i penar" els comportaments incívics: "hi ha un grup reduït de persones que no valoren l'esforç econòmic i humà", ha afirmat. Per això, espera que els grups municipals donina la mesura per aplicar l'augment.El socialista ha dit que la gran, però no tothom:"Per això a la tardor plantejarem l'increment de les sancions", ha anunciat. A més a més, quan acabi l'estiu l'Ajuntament llençarà una la ciutadania per recordar les normes i perquè tothom posi de la seva part per tenir un espai "net, digne i segur".Just fa una setmana l'Ajuntament va anunciar que des d'ara i en els pròxims mesos esi recollida de residus amb un centenar de persones i es passarà de les 600 inspeccions setmanals del servei actuals fins a les 1.800.En el marc deltambé s'han augmentat les brigades de barri. En total són 18 les persones que se sumen a aquest equip de brigades de barri fins a arribar als 68 operaris i operàries. A més a més, durant l'estiu, s'han posat en marxaper fer front a les casuístiques que es poden donar a l'espai públic i incrementar la neteja de les zones amb contenidors i l'ús de la neteja amb aigua freàtica.ha donat a conèixer aquesta informació durant una, a la Nova Esquerra de l’Eixample, on treballen unes. Collboni hi ha anat a lesdel matí, quan arriben els treballadors del primer torn.

