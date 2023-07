No, la Generalitat no ha penjat una pancarta que demana expulsar andalusos i extremenys: és un muntatge

🇺🇦 #Catalunya està al costat d'#Ucraïna



👉 Segueix totes les actuacions del #Govern per donar suport a la comunitat ucraïnesa i a les persones desplaçades a Catalunya a 📲 https://t.co/NtcIuHTND5 pic.twitter.com/66pw2YV0vx — Govern. Generalitat (@govern) March 19, 2022

Diversos mitjans han publicat la imatge real de la pancarta de la Generalitat en suport a Ucraïna Foto: Comprobado

"Benvinguts ucraïnesos, fora andalusos i extremenys". Circula una imatge d'una suposada pancarta de la Generalitat en la qual es dona la benvinguda a les persones ucraïneses i que han fugit després de la invasió russa a Ucraïna, però demanen l'expulsió d'andalusos i extremenys. És una bola:. En la pancarta original no hi ha la frase en vermell.La pancarta real de la Generalitat només posa: "Catalunya amb Ucraïna. Per la pau, la llibertat i els drets humans".que s'està difonent. Això es pot comprovar en una altra foto compartida a Twitter per la mateixa Generalitat:Mitjans de comunicació com Europa Press, El Periódico o El País també han difós imatges de la pancarta real,. Per tant, és una bola la pancarta que dona la benvinguda als ucraïnesos però demana l'expulsió dels andalusos i extremenys. La pancarta original no inclou la frase en vermell i només mostra el suport a Ucraïna.Aquest article forma part dels continguts difosos per Comprobado.es , una aliança de verificadors i mitjans per lluitar contra la desinformació sobre les eleccions espanyoles del 23 de juliol.

