Què es necessita per demanar el vot per correu per internet?

Qui pot fer servir l'aplicació Auto Firma?

Quan només falten quaranta-vuit hores per tancar el vot per correu de les eleccions del 23 de juliol, les xifres de sol·licituds han arribat a cotes històriques. Més dehan demanat votar per correu, una dada que suposademanda per emetre el vot a través de Correus que la que es va registrar als comicis del 2019. En concret, això suposa, per ara, que gairebé un 7% de l'electorat cridat a les urnes ho farà d'aquesta manera.Les dades oficials, per ara, assenyalen queper dia des que es va iniciar la possibilitat de demanar el vot per correu. Més de 600.000 s'han fet a través de la web, però tres de cada quatre d'aquestes peticions s'han realitzat a través d'una oficina. Aquest dijous es tanca el període per demanar-lo.Correus va demanar fa una setmana als ciutadans que votin per correu a les eleccions del 23-J La companyia volia agilitzar els tràmits i evitar esperes davant l'alta afluència prevista a les oficines. Les delegacions provincials de l'oficina del cens electoral ja van començar a enviar la documentació electoral a les persones que han sol·licitat el vot per correu, que es podrà dipositar fins al 20 de juliol. El que has de fer és mirar la bústia. El primer que cal fer és presentar una sol·licitud ali firmar-la electrònicament amb l'aplicació. Aleshores, en cas de ser acceptada per l', es remetrà la documentació de vot per correu postal a la direcció que s'hagi indicat a la sol·licitud. A partir d'aquí, cal enviar el vot a un empleat de Correus, que lliurarà un justificant a l'elector. El termini per votar per correuEl requisit fonamental per poder demanar el vot per correu de manera telemàtica, a més de tenir la nacionalitat espanyola, és que la persona en qüestió pugui autentificar i firmar electrònicament la sol·licitud. Per això, cal disposar d'uno un, així com tenir instal·lada l'AutoFirma, que es pot descarregar des de la mateixa pàgina web de Correus.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola