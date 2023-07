La inflació cau a Catalunya i se situa en el nivell més baix des del març de 2021

cau més d'un punt aquest juny a Catalunya ise situa en la xifra més baixa des del març del 2021. En concret, ha baixat fins a l'1,9%, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. La variació interanual encadena dos mesos consecutius a la baixa.Elstambé han continuat moderant-se,. La inflació subjacent, que no té en compte aliments no elaborats i l'energia, ha baixat fins al 5,9%, dues dècimes menys.En comparació amb el mes de maig, però,Les dades de Catalunya han coincidit amb les de l'Estat, on l'IPC també ha situat la variació interanual en l'1,9% i la mensual en el 0,6%.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola