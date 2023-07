Només el pare Gabriel de Montserrat serà jutjat per pederàstia: demanen cinc anys de presó

Els altres dos monjos

Abús de poder

Nomésacusats per pederàstia serà jutjat. La Fiscalia, segons informa El Periódico, ha demanat, a qui se l'acusa d' haver abusat d'un menor de 17 anys . A més a més, també s'ha sol·licitat que tant el clergue com l'abadiala víctima.El pare Gabriel és l'únic dels tres monjos de Montserrat que no té els delictes prescrits. Per aquest motiu,Pel que fa al cas investigat, es coneix que el maig de 2019 Gabriel era un dels coordinadors de Montserrat Jove, la iniciativa que donava lloc a dues trobades anuals per a 40 menors perquè reflexionessin. Segons la denúncia als Mossos d'Esquadra el germà va, després que el monjo convidés al menor idurantseguides.El 2021, tal com publica El Periódico, el jutjat de Manresa ja va citar a declarar el monjo després que la víctima denunciés dos anys després i, l'acusat,però recalcant que va ser consentit per ambdues parts.No obstant això, les acusacions reclamen que el germà Gabriel va utilitzari la posició de superioritat per abusar del menor; en el seu cas, gràcies a les trobades de Montserrat Jove i a establir una relació de confiança amb el jove. Per tant, el monjo hauria utilitzat a favor seu tantper abusar del noi.El primer religiós que va ser acusat va ser(mort el 2008). L'activista Miguel Hurtado va revelar en una entrevista del 2019 els seus abusos. Es van arribar a comptar fins aque van ser abusades per ell. Montserrat va arribar a reconèixer els abusos i qualificar de "depredador sexual i pederasta" el monjo Soler Amb aquesta investigació, va sortir el nom del segon acusat per pederàstia:. Aquests dos monjosperquè els dos delictes estaveni cap d'ells va haver de passar pel jutjat. En canvi, el germà Gabriel és l'únic que sí que ha estat investigat i jutjat per la Fiscalia.Moltes de les víctimes d'agressions sexuals queden paralitzades per laQuan parlem d'abús de poder fem referència a quan l'agressor s'aprofita de l'per tal que aquesta compleixi els seus propis. Abusar és un acte de violació dei el poder està relacionat amb(en el major dels casos), quan tens un avantatge respecte de l'altre.

