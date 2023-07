Rufián lamenta els retrets de Sumar a ERC: «No soc el seu adversari»

La plana major d'ERC i bona part del Govern han acompanyaten la conferència alaquest dimecres. En la seva intervenció, Rufián ha constatat la desorientació de les esquerres davant l'onada reaccionària que recorre Europa i que també amenaça Espanya amb un govern de PP i Vox. "Durant quatre anys hem pensat que la gent veia el que fèiem, però el 'que et voti Txapote' ha convençut molta gent", ha dit. Ha lamentat que molta gent vot i en contra dels seus interessos i ha assegurat que el fet que hi hagi classe treballadora voti Vox demostra que "hi ha un problema". "Hem de facilitar que la gent pugui identificar el seu adversari, no té sentit que gent que cobra el salari mínim voti partits contraris a apujar el salari mínim", ha afirmat.En un inici de campanya marcat per l'intercanvi de, Rufián ha insistit que ell "no és l'adversari" del partit de Yolanda Díaz, que ha definit com una excel·lent ministra i parlamentària. Amb tot, ha lamentat la seva poca contundència quan parla de Catalunya, i ha conclòs que ho fa per aconseguir vots en determinats llocs d'Espanya. "Estic convençut que defensa el dret a l'autodeterminació, però no ho diu perquè ha de tenir vots en determinats llocs i això és dramàtic", ha indicat, i ha insistit que el rival és el PSOE. "Ali ha d'anar bé", ha remarcat.Rufián ha ressaltat que ERC no s'esborrarà d'unes possibles negociacions per a la investidura de Sánchez, però ha advertit que. El cap de llista dels republicans ha assegurat que si les esquerres tenen possibilitat de governar després del 23 de juliol,, però que només donarà suport a Sánchez si "respecta" Catalunya i es compromet a defensar els seus interessos. "Si volen governar el seu país, hauran de respectar el nostre", ha afirmat.No ha concretat quin preu posaran aquest cop a la investidura del líder del PSOE, però sí que ha demanat a Junts i la CUP consensuar-lo i encarir-lo. "Hem estat molt sols lluitant a camp contrari i envoltats de gent que s'ho mirava de la tribuna", ha dit, i ha insistit que el preu a Sánchez ha de ser "més alt". "Hem de situar el PSOE en el dilema de Catalunya o Vox", ha insistit. La CUP sí que ha fixat el seu preu per fer costat a Sánchez: data i pregunta per referèndum. En cas que guanyi el PP -que obtingui la majoria absoluta-, Rufián ha afirmat que ERC "confrontarà" i continuarà defensant el dret a l'autodeterminació. "", ha indicat.Rufián ha recordat que hi ha dos milions de persones que voten independència i que no es poden ignorar, i ha ressaltat que l'única proposta que s'escolta és la d'ERC, que passa per votar l'estatus polític de Catalunya. "Hi ha un consens a Catalunya sobre que això s'ha de solucionar votant, perquè no hi ha alternativa. Si algú té una alternativa, que la digui", ha afirmat. El líder d'ERC ha assegurat que manté una relació cordial amb tots els portaveus que ha tingut l'espai convergent -de Francesc Homs fins a Míriam Nogueras, passant per Laura Borràs- i ha recordat que hi ha hagut una coincidència alta en les votacions al Congrés. "La unitat existeix", ha recordat.Rufián ha fet balanç de la legislatura i ha situat elso lacom a grans èxits de l'estratègia negociadora d'ERC. També ha lamentat no haver pogut derogar la llei mordassa -"el PSOE no tenia ganes de modificar res", ha dit- i la reforma laboral descafeïnada que el govern espanyol va aprovar amb Ciutadans. "Va ser un fracàs en molts sentits i va trencar ponts amb Yolanda Díaz i el seu ministeri", ha afirmat. El dirigent republicà ha reconegut que el govern espanyol no ha complert bona part dels seus compromisos i ha assegurat que això ha passat sempre. "Fins ara, sempre era culpa del govern espanyol, però ara és culpa d'ERC", ha lamentat.

