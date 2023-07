Notícies més destacades de l'11 de juliol de 2023

18:48 Serret explica a Nova York les mesures del Govern per fer front al canvi climàtic



La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, ha explicat aquest dimarts a Nova York (Estats Units) les mesures adoptades pel Govern per adaptar-se "als impactes del canvi climàtic" a Catalunya. Ho ha fet en un acte organitzat per la xarxa internacional Regions 4 i el govern de Flandes en el marc del Fòrum Política d'Alt Nivell de les Nacions Unides, segons ha informat la Generalitat en un comunicat. Serret ha presentat iniciatives com la Taula Nacional de l'Aigua per actuar davant la sequera, l'Agenda Rural de Catalunya i l'Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic 2021-2030.

17:05 Puigdemont avisa de les "greus conseqüències" de la "persecució" als independentistes per aprovar lleis clau al Parlament Europeu



Els eurodiputats de Junts Carles Puigdemont i Toni Comín han advertit en una carta a tots els membres del Parlament Europeu de les “greus conseqüències” de la seva absència del ple d’Estrasburg. L’escrit, al qual ha tingut accés l’ACN, lamenta “l’ambigüitat” de la presidenta de la cambra, Roberta Metsola, a l’hora de garantir-los la immunitat per viatjar al plenari, on s’han de votar peces clau de la legislació europea com la Llei de la Restauració de la Natura, que es pot aprovar o no per molt pocs vots. “No poder ser al ple no és només una violació dels nostres drets polítics com a eurodiputats (...) sinó que pot tenir greus conseqüències pel funcionament del Parlament Europeu i la feina feta en els últims mesos”, avisen.

16:29 La consellera de Salut del nou govern balear confirma que eliminarà el requisit del català per fidelitzar el personal sanitari



La consellera de Salut del govern balear, Manuela García, ha confirmat aquest dimarts que el català passarà de requisit a mèrit com a mesura per aconseguir l'atracció i la fidelització de personal sanitari a les Illes Balears. Així ho ha explicat en declaracions després de rebre la cartera de mans de la seva predecessora al càrrec, Patricia Gómez. "Som conscients que no hi ha un problema pel que fa a la relació metge-pacient i es potenciarà la utilització del català a les consultes", ha indicat. La nova responsable de Salut ha reiterat que el "repte més important" avui dia és l'atracció i fidelització de personal sanitari, metges principalment, i en zones de difícil cobertura com Eivissa o algunes zones de Mallorca.