Els Mossos «escapcen» la facció més violenta dels Boixos Nois: cinc detinguts més dels Casuals

Detenim cinc membres més dels Casuals FCB i mantenim obert l’operatiu Hydra contra aquesta organització criminal, una de les més perilloses i violentes de Catalunya https://t.co/FCsNL7YTbw pic.twitter.com/h7qjxtCz22 — Mossos (@mossos) July 12, 2023

D'on provenen els Casuals?

Contundent cop al grup més radical delsEls Mossos d'Esquadra asseguren haver escapçat aquesta banda després d'haver detingut cinc membres més dels radicals. El balanç, des de finals de juny, és de 33 arrestats. contra aquesta organització criminal, una de les més perilloses de Catalunya.Dels cinc,i pertanyen a noves generacions dels membres dels Casuals mentre que els altres dos tenien un rol de rellevància en l'activitat criminal per al guany econòmic i estan relacionats amb un delicte de segrest.Amb les darreres cinc detencions, el balanç de detinguts des de l'operatiu del juny s'eleva fins a 33 i s'ha "escapçat" el grup considerat la facció més violenta dels Boixos Nois.De fet, el qui és considerat el cap de l'estructura criminal continua també pendent de localització i detenció.Els Mossos també indiquen que des de l'operatiu del 9 de juny passati assenyalen que, a hores d'ara, la capacitat de reorganització dels Casuals FCB és "força limitada".La facció Casuals dels Boixos NoisFins aleshores, els registres policials només vinculaven als seus membres amb accions violentes en els espectacles esportius, però van fer un salt cap a la pràctica d'activitats criminals més complexes.L’estratègia de CasualsA principis del 2009, els Mossos van detectar com diverses empreses dedicades a l’oci nocturn i la restauració estaven rebent amenaces, extorsions i agressions per membres dels Casuals.imposat per l'organització per controlar amb les portes i l'eventual introducció de substàncies estupefaents als locals afectats.A banda,com lesions greus, amenaces i tràfic de drogues així com una resistència negativa per part de víctimes i testimonis a l’hora de col·laborar en denunciar els fets o identificar-ne els autors.

