El Tour de França esborra la bandera espanyola i felicita Pello Bilbao amb una ikurriña

Somos históricos, enhorabuena a todos pic.twitter.com/Xjjch6vhcq — Sabinismo (@ArranoBaltzaa) July 11, 2023

✊Bassadissim el CM del Tour borrant el Twit amb la bandera espanyola i fent un de nou amb l'Ikurriña! 👏👏👏👏 https://t.co/6L8ZL6Wxt3 — Ramon OiJ ✊💙 #GRAC14S💚🖤 (@Periku21) July 11, 2023

✊Bassadissim el CM del Tour borrant el Twit amb la bandera espanyola i fent un de nou amb l'Ikurriña! 👏👏👏👏 https://t.co/6L8ZL6Wxt3 — Ramon OiJ ✊💙 #GRAC14S💚🖤 (@Periku21) July 11, 2023

La 'Gran Départ': de Bilbao a Barcelona

Nou gest dela favor del reconeixement del País Basc, aquest cop amb polèmica pel mig. El ciclista basc de 33 anys,es va endur la desena etapa de la cursa francesa, amb arribada a l'Issoire Va ser una victòria sentida, amb llàgrimes d'emoció en record de, un dels seus companys d'equip mort en una caiguda durant el passat Tour de Suïssa. Per tot això, l'organització francesa va voler tenir un detall amb Bilbao.A banda de la, les fotos felicitant-lo i els vídeos en honor de Pello Bilbao, ela Twitter va desplegar unaper commemorar el triomf del corredor de l. La polèmica estava servida. Sobretot perquè, en un primer moment, l'organització havia piulat la mateixa estampa però en aquest cas, que va esborrar.Un gest que demostra, un cop més, el suport delamb el poble basc. De fet, enguany la cursa francesa va arrencar des dei va fer un tríptic d'etapes per. La publicació ha aigualit els ànims dels aficionats espanyols i això que la victòria de Pello Bilbao ha tallat unasense cap triomf pel ciclisme espanyol.Precisament, la darrera victòria havia estat per un altre basc,, durant el Tour 2018.que no han pogut evitar que alguns aficionats espanyols puguin contenir la "ràbia" per veure com es reconeix la identitat basca, una publicació que ha rebut el suport delL'èxit de l'inici de Tour apodria replicar-se l'. Aquest gener va transcendir que l'treballa perquè la màxima competició de ciclisme del planeta faci la seva primera etapa, anomenada, a la ciutat en els pròxims anys. L'actual alcalde, llavors tinent d'alcalde, es va reunir amb el director de la cursa,, i el consistori municipal va confirmar les intencions d'acollir la sortida, pelque té la cursa francesa. Enguany ja acolliran la sortida deque els permetrà guanyar experiència en aquest tipus d'esdeveniments.No seria el primer cop que lha acollit etapes del Tour.. Concretament, elva tenir dues jornades amb Barcelona com a protagonista. Van ser els dies 9 i 10 de juliol amb les etapes 6 (amb 175 quilòmetres) i 7 (amb 224 quilòmetres).El reconeixement del món del ciclisme al poble català i basc també. Aquest febrer, l'equip, un dels grans dominadors de la darrera dècada, va anunciar la participació dea la Volta a la Comunitat Valenciana identificant-lo amb una ikurriña.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola